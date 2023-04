La madrugada del 14 de abril del año pasado llegaron a La Paz los 66 nuevos PumaKatari, que son de reposición de los quemados en noviembre de 2019 tras la renuncia a la presidencia de Evo Morales. Ahora, la Alcaldía anunció un presupuesto de 26 millones de bolivianos para la implementación de las nuevas rutas. Mientras tanto, los choferes advierten que no les informaron nada al respecto.

“Estimamos una inversión de 26 millones de bolivianos para el Servicio de Transporte Municipal (Setram). Pronto tendrán noticias (porque) hemos tenido un pequeño retraso técnico que vamos a resolver. Esperamos tener pronto consolidadas las nuevas rutas (del PumaKatari) y el sistema”, dijo el secretario de Movilidad, Enrique Villanueva.

En noviembre de 2019, 66 PumaKatari fueron quemados durante las protestas de grupos afines al MAS por la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Gracias al seguro, los vehículos fueron repuestos y llegaron a la ciudad de La Paz. Con este lote se completó la flota de 213 unidades. La anterior gestión tenía planificado ampliar las rutas de los buses a tres zonas: Mallasa, Pasankery y La Portada.

“Lo importante no es planificar cómo se hacía en el pasado: rutas individuales o separadas. Lo importante es construir un sistema de transporte en red que no sólo incluya a los servicios públicos, como el teleférico y el PumaKatari, sino y sobre todo a los servicios de transporte tradicional”, agregó el ,funcionario.

Villanueva informó que entre el PumaKatari y el teleférico “apenas” atienden el 5% de los viajes que se hacen en el municipio de La Paz. “En la ciudad se realizan, aproximadamente, dos millones de viajes al día. Eso significa que aproximadamente 100 mil viajes se realizan entre el teleférico y el PumaKatari. Por tanto, no son una amenaza, sino son un elemento de integración y estamos empezando la integración física que significa compartir paradas con algunos servicios tradicionales”, precisó.

El dirigente de los choferes de la Asociación de Transporte Libre (ATL), Limbert Tancara, dijo que la Alcaldía “hasta la fecha” no les presentó “nada al respecto”. “Son anuncios a título particular de la Alcaldía. Los transportistas no tenemos conocimiento”, dijo a Página Siete.

Tancara informó que el sector no recibió la propuesta formal de las nuevas rutas del PumaKatari. Pese a ello, el dirigente ratifica que las rutas no deben afectar a los conductores de base. “Si daña a algunos operadores, tendrán una observación del miembro de base y los dirigentes no dejarán pasar esa observación”, sostuvo.

Las nuevas rutas

La flota de reemplazo se quedó seis meses sin uso en el Parque Urbano Central (PUC). El Estudio de Implementación de las Rutas, elaborado por la anterior gestión municipal, da cuenta de la implementación de tres nuevos trayectos

La ruta a Pasankery tenía el objetivo de beneficiar a más de 61.000 habitantes de 22 barrios de manera directa y otros tres de forma indirecta. De acuerdo con el proyecto, esta ruta partía en la plaza del Estudiante, subía por la Landaeta hasta alcanzar la Buenos Aires, llegaba a la plaza Tejada Alpacoma hasta llegar a pocas cuadras de la Virgen Blanca, en El Alto.

La otra ruta se denominaba Alto La Portada. Debía beneficiar a más de 58.000 habitantes, cubrir 13 barrios de manera directa y nueve de forma indirecta. Partía de la plaza Alonso de Mendoza, subía por la Manco Kapac, pasaba por las puertas del Hospital La Portada hasta llegar al Hospital Cubano Chacaltaya.