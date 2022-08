Luciana no volverá a caminar tras recibir ocho puñaladas de su pareja

La joven de 34 años lamentó que tras el ataque, su agresor la contactó y le pidió perdón. “Me ha llamado pidiéndome perdón, pero el perdón no me va a devolver el caminar”, dijo a la Red Uno.

Dan Aguilar R., quien fue pareja de Luciana por siete años, la atacó la madrugada del jueves 11 de agosto. Le clavó ocho puñaladas, la vio arrastrarse y sentado frente a ella le dijo que quería verla morir.

“Cuando me violentó él vio que lastimó mi columna, yo no podía caminar y él se tomó la molestia de sentarse en una silla, me miró y me dijo, ‘quiero verte agonizar, quiero darme el gusto de verte morir y si no mueres en un tiempo, te meteré el cuchillo en todo tu cuerpo’”.

La Policía activa el sello rojo de búsqueda

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhonny Vega, informó que la Policía activó el sello rojo de búsqueda para el agresor, acusado del delito de tentativa de feminicidio.

“Hemos emitido los requerimientos para que se levante el sello rojo, para ver el flujo migratorio, para ver si ha salido del país”, señaló ante los medios de comunicación.

Vega contó que la pareja de Luciana la culpaba por la relación que mantenían y que “por esa relación no podía tener contacto con sus familiares”.