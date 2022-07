Luis Larrea queda libre después de una ola de críticas por su detención

La jueza noveno de Instrucción en lo Penal, Regina Santa Cruz, dispuso la libertad del presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, y su hermano Antonio Larrea, informó el abogado defensor.

Al no hallar indicios de culpabilidad en el proceso por el supuesto delito de homicidio culposo de su padre, quien murió por Covid-19 en 2021, “le dieron libertad pura y simple”, afirmó el abogado Sergio Pérez. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía negaron que se le haya dado “libertad pura y simple”, por lo que la investigación continúa.

“Producto de una correcta valoración que realizó la jueza a cargo del juzgado de turno y al haberse evaluado que no han existido elementos suficientes como para determinar el tipo penal del que se lo acusa y al haberse aportado los elementos suficientes que desvirtúan todos los elementos que se constituyan en riesgos con los que se justifica la detención domiciliaria, se le ha otorgado libertad pura y simple”, afirmó Pérez.

Sin embargo, la jueza determinó que los dos acusados deben acudir a la Fiscalía a marcar el biométrico.

El abogado afirmó que tras la resolución de la jueza, Larrea debería salir de celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), adonde fue llevado el viernes. La audiencia cautelar duró casi cinco horas.

Esta decisión se dio en medio de mucha tensión, pues un grupo de médicos y representantes del ente colegiado hacían vigilia en la puerta de la Felcc como apoyo a Larrea. “Lucho amigo, Salud está contigo”, “Libertad para Larrea”, gritaban los galenos molestos por la detención de su principal representante.

“Queremos un proceso justo para el doctor Larrea, porque según lo que nos han explicado los abogados, su aprehensión no tiene sustento”, indicó el secretario general del Colegio Médico, Freddy Fernández, quien cree que “los canales que llevaron a esta acción judicial están armados y eso denota una persecución política contra Larrea”.

Mientras los médicos permanecían en la vigilia, durante todo el día diferentes colegios médicos departamentales de todo el país se pronunciando en apoyo a Larrea, al igual que los sindicatos de ramas médicas y afines, además de las sociedades bolivianas de diferentes especialidades. Asimismo, la Confederación Médica de Iberoamérica y el Caribe (Confemel) también emitió un comunicado en el que se solidariza con Larrea y rechaza cualquier persecución política.

Además, los médicos de La Paz anunciaron una huelga de hambre y a nivel nacional un paro indefinido. Sin embargo, tras conseguir esa decisión de la justicia, afirmaron que hoy se reunirán como Consejo Nacional de Salud (Conasa) “para determinar una decisión sobre el paro”.

No obstante, el diputado Héctor Arce advirtió que si paran sus labores, entonces deberían ser sancionados.

Agradecieron a los colegios médicos, incluso a los colegios médicos internacionales que mostraron su apoyo.

El viernes por la noche, Larrea fue aprehendido luego de su declaración ante la Fiscalía. El representante del Ministerio Público informó que se tomó esa decisión porque existen indicios suficientes para establecer que él y su hermano, Antonio Larrea, “son con probabilidad autores del delito de homicidio”. Por ello los hermanos fueron aprehendidos en celdas de la Felcc.

Fue Leonardo Larrea, el medio hermano de Luis y Antonio Larrea García, quien los denunció por tres delitos: homicidio culposo, delitos contra la salud pública y uso indebido de influencias, sin embargo, la Fiscalía sólo admitió el primero.

Leonardo Larrea presentó la denuncia en mayo de 2022, casi un año después del deceso de su progenitor.

Cuando aprehendieron a Larrea, él aseguró que quien lo acusó no vio a su papá durante 15 años.

Leonardo Larrea dijo a ATB que el hecho de que no haya visto a su padre durante ese tiempo “no me disminuye”, además indicó que no se está “juzgando mi conducta”, añadió pues que lo se que está investigando son “hechos y delitos concretos”.

Además, acotó que el objetivo de presentar la denuncia fue por que su “condición de hijo y mi deber moral me lleva a conocer las condiciones en las que mi padre falleció”.