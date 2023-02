Luis Matías, de cuatro años, fue picado por un alacrán el sábado por la noche cuando se lavaba los dientes para ir a dormir. Su madre lo llevó al Hospital de Niños de Santa Cruz y no tenían el antídoto para contrarrestar el veneno. Los sueros fueron traídos desde Corumbá, Brasil, y llegaron a las cuatro de la madrugada de ayer lunes, pero el pequeño falleció al mediodía.

Tanto el Gobierno como la Gobernación de Santa Cruz se acusan mutuamente de la demora en la atención de este caso.

“Me siento impotente, estoy muy mal porque la directora del Hospital de Niños publicó (por sus redes sociales) a las 12:10 ( de ayer lunes) que mi hijito se encontraba estable y no era así. Cuando iba a ver a mi bebé, me respondía (de forma brusca) que espere afuera”, contó la mamá del niño ayer por la tarde cuando velaba a su hijo de cuatro años en su domicilio.

“Cuando fui, vi que a mi hijito le estaban dando en el pecho (la RCP que combina respiración boca a boca y compresiones torácicas). Les pregunté qué le estaban haciendo, (pero no le respondieron nada). Luego me llamaron a otro lado para decirme que debían hablar conmigo. Yo sólo quería a mi hijo de vuelta”, dijo en medio del llanto.

El secretario de salud y desarrollo humano de la Gobernación de Santa Cruz, Edil Toledo, dijo que el menor de cuatro años murió por la picadura del escorpión. “Están todos mis colegas acá. Ellos trabajaron día y noche este fin de semana. Desgraciadamente, él tenía un problema cardiológico, tenía dos cirugías como antecedente, un problema congénito y a través de esta picadura hubo una reacción y se complicó el cuadro”, declaró.

Acusación de la Gobernación

Toledo reprocha la actitud del Gobierno sobre el sistema de salud. “Vienen a mentir, incluso diciendo que ellos gestionaron (el suero). No tienen sangre en la cara, porque tengo documentos de que fuimos nosotros, cuando es obligación del Ministerio de Salud conseguir este medicamento que no hay en Bolivia. Es una vergüenza que no se cuente con las medicinas. Nosotros lo hemos conseguido por las buenas relaciones que tenemos con nuestro par de Brasil”, cuestionó.

La Gobernación informó -a través de un comunicado- que el Sedes cruceño “realizó las gestiones con Brasil” para conseguir el antídoto. “A las 18:00 del domingo 26 (un día después de la picadura) Brasil entregó a Bolivia cinco sueros (...) Se trasladó el medicamento hasta el Hospital de Niños, mismos que llegaron a las 4:00 (del lunes)”.

Además, afirman que el menor de edad recibió las cinco dosis a las 4:15 “por la situación y el riesgo que corría”. “Esta emergencia devela el abandono de las autoridades del Gobierno en dotar este tipo de medicamentos a los hospitales del país”, indicó.

Enfatizó que ya está bueno de tanto descuido y que es hora que el ministro de Salud, Jeyson Auza, dé un “paso al costado”, porque sólo vienen para hacer show político con sus carpas destinadas para atención de casos de dengue, cuando lo que falta es equipamiento en los hospitales cruceños porque muchos están saturados.

Respuesta del Gobierno

El ministro Jeyzon Auza salió anoche para responder a las críticas y aseguró que existe una manipulación política “de un personaje muy bajo que no entiende de ética y empieza a decir que las gestiones se realizaron acá o allá”.

Auza informó que el domingo “han trabajado 24 horas” para conseguir el antídoto. “A las 13:00 del 26 de febrero (domingo) de ayer nosotros nos contactamos con el doctor Marco Vigilato, coordinador nacional de zoonosis del Brasil, para solicitar este suero para el paciente de cuatro años picado por un alacrán”, dijo.

“A las 15:04 el doctor Vigilato –agregó Auza- nos confirma con un mensaje de audio la existencia de este suero en el hospital de Corumbá. A las 15:30 nos comunicamos con el doctor Ronald Vargas, del Sedes de Santa Cruz, para pedirle que recojan este suero”.

Sobre la acusación de la falta de dotación de medicamentos, Auza aclaró que la Constitución y la Ley de Autonomías establece que es responsabilidad de las gobernaciones “proveer a los establecimientos de salud del tercer nivel los servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso”.

“Llama la atención el total desconocimiento de normas por parte de autoridades cruceñas. En vez de tener una actitud madura y solidaria ante este aspecto, vemos una manipulación política, que aparentemente no entiende de ética y empieza a decir que las gestiones para conseguir el medicamento empezaron desde esa entidad”, criticó Auza.

El ministro criticó el accionar del Sedes. “Nos avergüenza este tipo de conferencias que debemos hacer para intentar aclarar de forma respetuosa y firme las manifestaciones (de la entidad cruceña) que intenta politizar la salud”, sostuvo.

Por ejemplo, Auza mencionó que las tareas que emprende el Gobierno sobrepasan sus responsabilidades, como sucedió con el hospital móvil . “Lo instalamos en el Plan 3.000 de Santa Cruz. Nos parece increíble y desnuda las miserias de operadores políticos de la derecha. Este hospital de campaña lo recibimos de donación de la OPS (...) Está atendiendo las 24 horas y con médicos bolivianos”, concluyó.