Cuando su hija menor tenía tres años, Luis Cordero debió enfrentarse a una situación de desempleo, abandono de la progenitora de sus tres hijas y la falta de techo propio. Desde entonces el padre no deja de buscar las mejores maneras para sustentar los gastos de su familia. Lava ropa, sabe hacer empanadas y rollos de queso, pero no cuenta con el dinero para el capital de arranque de un negocio para ganar un poco más. De noche vende silpancho a 10 bolivianos en Villa Adela, El Alto, donde vive con sus niñas.

Han pasado cinco años desde que fue abandonado y hoy sus hijas tienen 8, 13 y 14 años. “El hecho de ser papá con tres niñas para mí es una alegría, es algo hermoso. Atenderlas, peinarlas y cuidarlas”, cuenta a Página Siete mientras se alista para recoger un colchón en la zona Sur. Se trata de una donación que llega gracias a que su número de celular se publicó en una nota de la Red Uno. Las muestras de solidaridad se leyeron en redes sociales y él espera que eso se traduzca en un apoyo que puede hacer la diferencia en su vida.

Su economía se basa en varias actividades. Preparando silpanchos puede lograr hasta 20 bolivianos por día, insuficientes para los gastos en casa. “He invertido como 80 bolivianos. Esta pieza (donde vive con sus hijas) con nailon la he puesto para vender. Tengo unas sillas de plástico. Yo hago al día, no guardo y si me sobra comemos al día siguiente”, detalla. El pequeño negocio se encuentra en la avenida Cecilio Acosta, esquina Tiwanaku. Paga alquiler, pero la precaria situación en que vive lo llevó a cargar con dos meses de retraso.