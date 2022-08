Madre mata a hija y se quita la vida

Una joven madre de 21 años y su niña de un año y seis meses fueron halladas sin vida el martes en Puerto Suárez, Santa Cruz. La mujer grabó un mensaje de despedida en TikTok en el que acusa a su expareja de haberla engañado. La Policía encontró a la madre colgada en el baño de su domicilio y la pequeña recostada en una cama con signos de asfixia.

“El Ministerio Público ha iniciado la investigación por el delito de infanticidio y homicidio-suicidio, que serán confirmados o descartados conforme avancen los actuados”, informó el fiscal departamental Roger Mariaca.

Unas horas antes del suceso, la joven dejó un mensaje grabado en TikTok, que circula en las redes sociales, en el que acusa a su expareja de haberla engañado. “Te he entregado todo mi corazón, no me voy a arrepentir de haberte amado”, dice parte del mensaje que la mujer grabó y que ahora también es investigado por la Policía.

¿Cómo sucedió?

De acuerdo al fiscal asignado al caso, Freddy Durán, el hecho ocurrió el 16 de agosto. Ese día la mujer habría atado dos cuerdas en el baño de su domicilio para colgar primero a su hija y posteriormente ella también se quitó la vida ahorcándose en una viga.

Según los familiares de la joven, ella se separó del padre de su bebé hace un mes, y habría tomado la fatal decisión por la infidelidad de su expareja.

Al enterarse de la noticia, el hombre intentó quitarse la vida ingiriendo veneno, pero fue auxiliado, según la Policía.