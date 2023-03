Los maestros se movilizan desde la anterior semana y pese a que se sentaron en la mesa de diálogo con el Gobierno la solución al conflicto no llega.

Los maestros urbanos anunciaron que retomarán sus movilizaciones el miércoles en contra de la malla curricular y en exigencia de más presupuesto para el ámbito de la educación, mientras que un representante de los padres de familia de La Paz pidió al ministerio de Educación que escuche a los profesores y que no se cierre.

Los profesores no descartan suspender las clases, como una medida para radicalizar sus protestas. En tanto, desde el ministerio de Educación indicaron que se trata de una movilización política y hasta se vinculó a los maestros con las “resistencias” de Santa Cruz y Cochabamba que actuaron en 2019.

Con todo, el ministro Édgar Pary, en rueda de prensa de ayer, sostuvo que en este conflicto lo que se requiere es que los maestros se sienten a la mesa del diálogo, despojándose de todo interés político y personal.

“Nosotros predispuestos. Tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir discutiendo hasta llegar a conclusiones”, manifestó.

Daniel Caballero, ejecutivo de las Junta Escolar del macrodistrito Centro, manifestó que las demandas de los maestros son justas, sobre todo en el tema de la currícula. También pidió a los profesores que no suspendan las clases, y solicitó al ministro Pary que escuche y no se cierre.

“Nosotros consideramos justas las demandas del magisterio sobre el tema de las horas deficitarias, sobre la curricular escolar, han firmado a su antojo y a su gusto la determinación de implementar esa nueva currícula, la cual no ha sido consensuada tanto por los representantes de la ciudad de La Paz como también de la ciudad de El Alto... Apoyamos esta situación y pedimos, exhortamos, a los maestros de que no suspendan clases y que el ministro también escuche y no se cierre”, declaró a la televisora.