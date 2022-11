Maestros cerrarán el año sin completar el avance ni la nivelación de estudiantes

Ante el adelanto del cierre del año escolar, los dirigentes del magisterio urbano y rural coinciden en decir que se llegó al 85% del avance curricular y no se concretó la nivelación por los conflictos en 2019, la pandemia en 2020 y las clases virtuales en 2021. El Ministerio de Educación informó que el lunes concluyen las clases para el sistema regular y alternativo.

“Nos hemos sorprendido con el cierre de la gestión para el próximo lunes. Debía ser a fin de mes, incluso en la primera semana de diciembre, pero todo se adelantó”, dijo a Página Siete el dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Leandro Mamani.

El representante del sector explicó que esta determinación provocó un “shock” en la planificación escolar porque los contenidos se reducirán más. “Es un perjuicio para los estudiantes porque sus maestros tenían toda una serie de actividades programadas hasta el 2 de diciembre, pero no se podrán cumplir”, indicó Mamani.

Dijo que ese anuncio significa que no se cumplirán los 200 días hábiles de clases, tal como indica el Reglamento de Educación 001/2022. Explicó que este año no llegaron a los 180 días de clases porque el descanso escolar de junio (la vacación) se amplió durante dos semanas y ahora se adelanta una semana. “Es decir que hemos perdido casi un mes de formación a los estudiantes”, aseguró. “Por consiguiente, tampoco se cumplirá con el avance curricular porque sólo se llegó al 80% o 85%”, añadió.

El viernes pasado, el ministro de Educación, Édgar Pary, dijo que el cierre de la gestión escolar se adelantará al 21 de noviembre para los niveles de primaria e inicial.

El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, dijo ayer que los escolares de secundaria concluirán sus labores educativas al igual que los de educación alternativa.

El ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales, Andrés Huayta, dijo que por el adelanto del cierre del año escolar se perjudican más las áreas técnicas (música, educación física, artes plásticas y tecnología) porque contemplan una serie de actividades.

“En este periodo se hacen ferias, exposiciones y algunas materias entran en evaluaciones”, explicó Huayta. Aseguró que con el anuncio del cierre de la gestión escolar, algunos maestros están suspendiendo muchas actividades, además dan prioridad a algunas tareas.

Puma coincidió con el dirigente del magisterio rural, tras asegurar que se debían hacer esas actividades y que se avanzó el 80% del plan curricular.

Conflicto en Santa Cruz

El viceministro Puma explicó que entre ayer y hoy se conocerán cuántas unidades educativas no asistieron a clases durante los 25 días de paro indefinido que se vive en Santa Cruz. Aseguró que esas escuelas deberán continuar con sus clases.

“Los que no pasaron clases por el paro continuarán con sus actividades”, dijo. Adelantó que la fecha de conclusión de las clases se conocerá el jueves porque ese día se reunirá el ministerio con los directores departamentales de todo el país.

Según la autoridad, los escolares que pasaron las clases de forma virtual también podrán concluir la gestión escolar el lunes.

El Gobierno informó que, pese al adelanto del cierre del año escolar, “los maestros no estarán libres”. “Vamos a capacitarlos con la actualización de la gestión curricular y además trabajaremos en la organización administrativa”, añadió. Explicó que esta situación ayudará a que los maestros ya no hagan cambios de unidades educativas en febrero y no así en enero.

El dirigente Mamani dijo que con todas esas decisiones “improvisadas” del Gobierno tampoco se logró nivelar completamente a los estudiantes. “El primer trimestre, hemos ampliado al igual que el segundo y el tercero acortamos. Así los estudiantes no completaron su nivelación escolar por los conflictos en 2019, la pandemia en 2020 y las clases virtuales en 2021”.

Indicó que este año se redujo el contenido de cada materia para cada nivel para que los niños aprendan lo más básico y, pese a ello, al siguiente año “vamos a seguir arrastrando la nivelación, aunque se trabajó el nuevo diseño curricular”, dijo.