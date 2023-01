En dos ampliados nacionales, los maestros urbanos y rurales ratificaron su rechazo a la nueva malla curricular aprobada por el Ministerio de Educación. Determinaron empezar las clases este 1 de febrero, tal como instruyó el ente rector. Sin embargo, advierten que lo harán con la currícula de 2022.

“Vamos a empezar las clases pero no se aplicará la nueva malla curricular, por ser improvisada, descontextualizada y no consensuada. Se instruyó que use la de 2022”, afirmó a Página Siete el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos, Ludbin Salazar.

La determinación fue tomada en la “I Conferencia Nacional Extraordinaria 2023”, del magisterio urbano, realizada en Villazon el 26 de enero. Participaron las más de 30 federaciones departamentales y regionales.

“Vamos a estar en las aulas para empezar las clases y coordinar movilizaciones desde nuestras unidades”, sostuvo el representante de los maestros.

Igual medida tomó la Confederación Nacional de Maestros de la Educación Rural de Bolivia, en su “I Ampliado Nacional Extraordinario de 2023” del viernes pasado. “El magno ampliado extraordinario del Magisterio Rural boliviano determina por unanimidad iniciar las labores educativas en la presente gestión con la malla curricular de la gestión 2022, rechazando categóricamente la improvisación del Ministerio de Educación”, señala una de las resoluciones.

Desde esta entidad se argumentó que el rechazó se debe a que la nueva currícula está descontextualizada para el área rural. Se indicó que se requiere una evaluación técnica y más inversión en educación, porque al final la responsabilidad es asumida por el padre o madre de familia y los maestros.

Se anunció que para el 8 de febrero se prepara una gran movilización, con marchas de protesta en los nueve departamentos. Previo a ello para este lunes se prevé un mitin en el que se darán a conocer las determinaciones y demandas educativas que, según los maestros, no pasan sólo por la currícula.

Una de éstas es que toda currícula debe ser aplicada con sus respectivos ítems, carga horaria, infraestructura y recursos. Además, se pide un congreso nacional educativo y mayor presupuesto para el sector, entre otras demandas sociales.

Pese a dichas determinaciones, el ministro de Educación, Édgar Pary, aseveró que la nueva currícula será aplicada desde el primer día de clases. Sostuvo que el rechazo viene sólo de la federación de La Paz, dirigida por el maestro José Luis Álvarez.

“Nuestros colegas maestros se están capacitando para arrancar las clases con estos contenidos, consensuados y compartidos. No podemos desmerecer el trabajo de más de 75 organizaciones, padres de familia y pueblos indígenas originarios que han puesto todo su sentir (en la currícula)”, afirmó la autoridad en entrevista con el canal estatal.

Resaltó que ya se empezó la capacitación de los padres de familia, ya que muchos solicitaron conocer la nueva malla. Aseveró que no hubo un cambio de toda la estructura, sino sólo de algunos contenidos que fueron priorizados acorde al avance y necesidad del mundo.

“Bolivia está entrando a una etapa de industrialización, ¿por qué la educación no puede avanzar?”, cuestionó Pary.

Salazar rechazó estas afirmaciones. “No es sólo La Paz, tuvimos una conferencia nacional donde han participado las más de 30 federaciones”, sostuvo.