El ejecutivo Nacional de los Maestros Urbanos, Patricio Molina, afirmó este lunes que su sector está molesto por las declaraciones del ministro de Educación, Édgar Pary, quien comparó al magisterio con la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Cochala. Por ello, le piden dar un paso al costado. Anunció que alistan bloqueos de vías que conectan con Brasil y Argentina.

“Que haga este tipo de declaraciones el ministro, que genera confrontación y amedrentamiento, me parece algo totalmente descabellado e irresponsable. En ese marco, lo único que me queda decir al ministro de Educación es que si no tiene la voluntad y la capacidad para resolver esto, pues que dé un paso al costado y que permita que otro ministro que tenga la capacidad y la voluntad asuma su cargo”, indicó Molina, citado por Erbol.

El dirigente calificó de “idioteces” e “inoportunas” las declaraciones de Pary, al compararlos con la Unión Juvenil Cruceñista. Dijo que ese tipo de opiniones sólo empantanan el diálogo.