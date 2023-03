“Estamos marchando en apoyo a los maestros y en contra de la nueva malla, que introduce nuevos contenidos, pero no asegura quienes los impartirán”, dijo una entrevistada.

Asimismo, los padres exigieron ítems de nueva creación y que se cubra el déficit histórico, demandas enarboladas por la dirigencia del Magisterio Urbano.

En el caso de Cochabamba informan de bloqueos en la carretera hacia el occidente del país. Los movilizaron cortaron vías con pasacalles y pancartas.

En la Llajta, los maestros bailaron al ritmo de Maroyu y jugaron vóley en algunos puntos de bloqueo, reportó Opinión. En esa región se reportó amagues de enfrentamiento con transportistas.

En Pando, reportaron que los profesores bloquean el puente Internacional, que conecta a Bolivia con Brasil. ”Nosotros seguimos con estas medidas de radicalización, cumpliendo un instructivo a nivel nacional y apoyando a todos nuestros compañeros que están en la ciudad de La Paz”, aseguró una dirigente de los maestros a La Voz de Pando.

En Beni, un grupo de maestros bloquea la vía hacia Santa Cruz a la altura de Mituquije. En Tarija también bloquean la ruta a Santa Cruz, según reporte de Unitel.

En Oruro, una maestra de base señaló que el paro de actividades es contundente, pero que no se bloquearán calles, sin embargo habrá una marcha desde el Jach’a Flores a las 16:00

En Santa Cruz, reportan que los padres de familia y maestros bloquearon algunas rotondas desde la medianoche, pero la columna principal bloquea el Cristo, mientras que otras marchas bloquean el camino a Portachuelo y la carretera a Cochabamba.

Esperan contrapropuesta

Por su parte, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, señaló que el Gobierno espera la contrapropuesta de los maestros para reiniciar el diálogo, y amenazó con descuentos a los maestros que acaten las medidas de presión.

“Nosotros hemos hecho llegar una propuesta escrita, estamos esperando la contrapropuesta, por que no podemos decir no y no tener una contrapropuesta. De acuerdo a la contrapropuesta, nuevamente podemos convocar al diálogo a los maestros urbanos”, declaró ante Red Uno.