Con una marcha y el tapiado de tres dirigentes, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia (CMUB) iniciará hoy su novena semana de movilizaciones contra el Gobierno en el día en el que se recuerda el Día del Trabajador.

“El 1 de mayo (Día del Trabajador) es de lucha, revelación ante este Estado y gobierno que actualmente está aplicando una política totalmente antiobrera y antieducativa. Ratificamos nuestras medidas de presión y el tapiado de tres ejecutivos”, aseguró el dirigente del magisterio urbano José Luis Álvarez.

Desde la CMUB informaron que, este lunes, los profesores se reunirán en la Casa Social del Maestro, desde donde iniciarán la “Gran Marcha Nacional” para además “recuperar la COB de manos masistas”, indica la convocatoria, refiriéndose a la Central Obrera Boliviana, que anunció por su lado otra movilización, pero desde la zona del Cementerio junto al presidente Luis Arce.

Se tapiarán tres dirigentes

Casi simultáneamente, tres maestros se tapiarán esta jornada en protesta contra el Ministerio de Educación, que no responde a los pedidos de nuevos ítems y el rechazo a la malla curricular que impulsa el Gobierno.

La pasada semana, 33 dirigentes del sector comenzaron una huelga de hambre.

Esta jornada, los directivos Patricio Molina, Ludwing Salazar y Wilfredo Ajllahuanca se tapiarán con concreto en uno de los ambientes de la Casa Social del Maestro del centro paceño y desde allí mantendrán la extrema medida hasta que el Gobierno atienda sus demandas, aseguraron desde la confederación.

El director de la Escuela Sindical de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub), Miguel Chacón, informó el sábado que este lunes, los educadores no tienen nada que celebrar en el Día del Trabajador.

“El día lunes se realizará una marcha, prácticamente será una marcha de protesta porque como trabajadores no tenemos qué celebrar, ya que el incremento salarial no es el que esperábamos y nuestras demandas no han sido atendidas”, aseguró Chacón.

El dirigente Wilfredo Ajllahuanca anunció por su lado que a partir de esta novena semana de movilizaciones buscarán reunirse con la Ministra de la Presidencia, María Nela Prada, o el mismo presidente Luis Arce, porque consideran que el ministro de Educación, Edgar Pary, no tiene “poder de decisión” puesto que en ocho reuniones pasadas no se llegaron a soluciones. No obstante, según el mismo directivo, desde ese ministerio no respondieron aún a ninguna de las tres notas enviadas en los últimos días.

Los maestros esperan la llegada de delegaciones del interior para seguir con sus protestas.