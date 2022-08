Maestros rurales desconocen a Mamani y lo declaran persona no grata por no respaldar al sector

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, fue desconocido y declarado persona no grata por la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (Conmerb). La asociación además pide al legislador no hablar a nombre de ese sector.

“Desconoce y declara persona no grata en las filas del magisterio rural boliviano al profesor Freddy Mamani Laura, presidente de la Cámara de Diputados, por no consolidar las aspiraciones insatisfechas de nuestro sector exigiendo también que no se atribuya la representación de los maestros rurales”, detalla parte del punto 5 del documento de la institución.