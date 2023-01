Este miércoles 1 de febrero, los maestros urbanos y rurales del país retornarán a clases, pero -acorde a las resoluciones de acuerdo de sus ampliados y consejos consultivos- lo harán con la malla curricular 2022. Sostienen que no aplicarán la nueva currícula y que con el inicio de clases podrán coordinar movilizaciones con padres de familia y otros sectores involucrados.

“Vamos a empezar las clases pero no se aplicará la nueva malla curricular, por ser improvisada, descontextualizada y no consensuada. Vamos a lanzar una instructiva para que el maestro use la currícula 2022”, anunció el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos, Ludbin Salazar, en contacto con Página Siete.

El dirigente explicó que la determinación fue tomada en la Primera Conferencia Nacional Extraordinaria 2023 del magisterio Urbano y Rural, realizada en Villazón el pasado 26 de enero. En este evento participaron las 33 federaciones departamentales y regionales, que -indicó Salazar- rechazaron la nueva currícula por unanimidad.

“Vamos a estar para empezar a coordinar desde nuestras unidades educativas las movilizaciones”, sostuvo.

Igual medida tomó la Confederación Nacional de Maestros de la Educación Rural de Bolivia, en su Primer Ampliado Nacional Extraordinario de 2023 realizado el viernes pasado. De acuerdo a las resoluciones a las que Página Siete tuvo acceso, este sector acudirá a las aulas pero con el contenido de 2022.

“El magno ampliado extraordinario del Magisterio Rural boliviano, determina por unanimidad iniciar las labores educativas en la presente gestión con la malla curricular de la gestión 2022, rechazando categóricamente la improvisación del Ministerio de Educación”, señala el punto 8 de sus resoluciones.

Desde esta entidad se argumentó que el rechazó se debe a que la nueva malla curricular está descontextualizada para el área rural. Se sostuvo que se requiere una evaluación técnica y más inversión en educación, ya que al final la responsabilidad es asumida por el padre de familia y los maestros.

En el caso de los maestros rurales, a través de sus 33 federaciones departamentales y regionales, también rechazó “categóricamente” la “intromisión política del CONADE” en las reivindicaciones del Magisterio Rural Boliviano. De la misma forma, el urbano rechazó la intromisión del MAS en la creación de una dirigencia paralela para levantar las demandas del magisterio y usarlas para sus intereses políticos.

Pary: el rechazo está solo en La Paz

Ante estos anuncios, el ministro de Educación Edgar Pary señaló que con el inicio de clases se implementará la nueva malla curricular. Sostuvo que el rechazo venía sólo de la dirigencia del departamento de La Paz.

“Esta aseveración nace, más, de la dirigencia de La Paz. Vemos a nuestros colegas maestros que se están capacitando para arrancar las clases el 1 de febrero con estos contenidos, consensuados y compartidos. No podemos desmerecer este trabajo realizado por más de 57 organizaciones, padres de familia y pueblos indígenas originarios que han puesto su sentir (en la currícula)”, afirmó en entrevista con el canal estatal.

La autoridad indicó que el ministerio empezó con la capacitación de los padres de familia, ya que muchos solicitaron conocer la nueva malla. Sostuvo que no hubo un cambio de toda la estructura, sino sólo de algunos contenidos que fueron priorizados acorde al avance y necesidad del mundo. “Bolivia está entrando a una etapa de industrialización ¿por qué la educación no puede avanzar?”, cuestionó.

Salazar rechazó estas afirmaciones. “No es solo La Paz, hemos tenido una conferencia nacional donde han participado las 33 federaciones”. Anunció que se prepara una gran movilización nacional para el 8 de febrero, en la que los maestros mostrarán su posición.