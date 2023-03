El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub), Patricio Molina, informó que la reunión que sostuvieron con el Ministerio de Educación no llegó a ningún acuerdo y ratificó la marcha del sector para el próximo lunes.

“Cinco horas de diálogo para tratar los cinco temas. Lastimosamente no se ha llegado a ningún acuerdo. Sí se ha debatido cada uno de los puntos, de ambas partes, tanto el Ministerio de Educación y de parte nuestra. Lamentamos que no haya la predisposición y tampoco haya la decisión política para responder objetivamente a los requerimientos del magisterio”, dijo Molina al salir de ambientes del Ministerio de Educación la noche del viernes.

No obstante, el ministro de Educación, Edgar Pary, indicó que la reunión terminó en un cuarto intermedio y aseguró que escucharon las demandas que tenían los maestros, incluso abordaron el tema de la suspensión de la aplicación de los nuevos contenidos de la malla curricular sin que esté en el pliego petitorio.

“Hemos adelantado cinco puntos, algunos que estaban fuera del pliego. Como el caso de la currícula, que en un principio no estaba dentro del pliego y hemos escuchado porque somos amplios”, dijo Pary antes de sostener que la marcha de los maestros es innecesaria.

Prevén una marcha en La Paz

El ejecutivo nacional de los maestros urbanos aseguró que para el lunes estarán llegando las distintas delegaciones de educadores del país para protagonizar una marcha masiva en el centro paceño.

El dirigente resaltó que no existirá una suspensión de las labores educativas, pero en caso de no ser atendidos considerarán radicalizar sus medidas de presión. Una de las demandas principales es que no se aplique la nueva currícula.