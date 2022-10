Magisterio anuncia paro de 24 horas tras 4 detenciones

Ante la represión policial y la detención de cuatro dirigentes del magisterio urbano paceño, que ayer tomaron por minutos las oficinas del Ministerio de Trabajo para que ese despacho reconozca a su directiva, la Federación de Maestros Urbanos de La Paz decidió ayer ir a un paro de actividades este lunes 24 para que el Gobierno libere a sus directivos.

“Hemos sido víctimas de una brutal represión en las puertas del Ministerio de Trabajo, tanto huelguistas de hambre como dirigentes, ante ello y en reunión de consejo consultivo se decidió ir a un paro movilizado de 24 horas para el lunes 24 de octubre, por la mañana habrá asamblea y luego haremos una movilización general hasta conseguir la libertad de nuestros cuatro dirigentes”, anunció anoche el dirigente René Pardo, de los maestros urbanos.

Los profesores exigen desde mayo que el Ministerio de Trabajo reconozca a su nueva dirigencia presidida por José Luis Álvarez, elegido en elecciones del sector, a fin de regularizar sus actividades y las cuotas sindicales, sin embargo, desde ese despacho ministerial congelaron las cuentas del Magisterio, que no puede pagar a sus funcionarios de la pulpería y otras instancias. Por ello, un grupo de docentes realizaban una huelga de hambre contra el Gobierno.

Toma y detención

Ayer, los maestros llegaron hasta el Ministerio de Trabajo y luego ingresaron y tomaron esas oficinas. Unos minutos después y desde el balcón de ese despacho exigieron al Gobierno que atienda sus demandas.

Álvarez denunció públicamente que están convencidos de que no existe ninguna observación técnica o falta de documentación, sino que se trata de “una medida política, de una orientación de tratar de intervenir los sindicatos”.

Unos minutos después llegaron uniformados de la Unidad Técnica Operativa Policial (UTOP), que armados de gases lacrimógenos desbloquearon el lugar, ingresaron al ministerio y detuvieron a los dirigentes Álvarez, Leandro Mamani, Felipe Loza y Teodora Álvarez, según confirmó después la dirigente Wilma Plata.

Sin contemplación

Una fuente policial confirmó que los cuatro maestros fueron aprehendidos en una acción directa por el delito de deterioro de bienes del Estado.

Los policías se llevaron por la fuerza a los representantes que habían logrado ingresar al ministerio y los subieron a una vagoneta. Imágenes que se hicieron virales mostraron cómo la maestra de base Teodora Álvarez fue subida a empujones a una patrulla sin ninguna contemplación y pese a las protestas de ciudadanos e incluso periodistas.

Los efectivos de la UTOP tomaron la calle Yanacocha esquina Mercado y dispersaron a los maestros con decenas de gases lacrimógenos.

Una hora después, el ejecutivo de los maestros urbanos Álvarez denunció los atropellos que sufrieron de los uniformados. “Estamos detenidos, supuestamente se van a inventar un montón de sanciones para tratar de encarcelarnos”, señaló el directivo en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la calle Sucre.

Álvarez confirmó que el Magisterio Urbano se reorganizará para tomar nuevas medidas de presión “para reivindicar el derecho que tenemos a elegir a nuestros dirigentes en forma libre”, insistió.

Por su lado, el maestro y también dirigente René Pardo insistió en que el Gobierno retiene los aportes sindicales de forma ilegal. “Mientras no podamos manejar esas cuentas, mientas no podamos hacer el cambio de responsables de firmas, lamentablemente no podemos cubrir ni con el presente navideño”, enfatizó Pardo.

Álvarez ratificó que masificarán los piquetes de huelga de hambre. “Vamos a enfrentar el proceso con huelga de hambre”, indicó desde la Felcc.

El ejecutivo de los maestros urbanos considera que el Gobierno aplica una estrategia de “estrangulamiento económico”, al magisterio urbano.