El ampliado nacional del Magisterio urbano resolvió levantar la huelga de hambre y suspender la extrema medida del tapiado de tres altos dirigentes. No obstante, el sector rechazó un acuerdo con el Ministerio de Educación y advirtió que las protestas por sus demandas continuarán.

“La evacuación ha sido a tiempo, las horas estaban contadas con ellos, podrían haber fallecido”, advirtió la doctora Paola Pérez, quien recomendó que se practique exámenes a los tres dirigentes para ver su función renal hepática. En su opinión puede existir algún daño en órganos vitales ya que no estaban ingiriendo ni agua y presentaban ictericia al momento de la evacuación.

Más temprano, la médico recomendó la suspensión de la medida extrema bajo el informe de que Patricio Molina padecía hipertensión, cefalea y dolor en el cuerpo, el diagnóstico de Ludbin Salazar fue arritmia cardiaca, nauseas y mareos y Wilfredo Ajllahuanca presentaba saturación de oxigeno y el pulso bajo.

La dirigenta López remarcó que pese a esta determinación, la protesta del sector continuará. “Ya que ni con el tapiado ni con la huelga de hambre este Gobierno ha podido sensibilizarse, más aún hemos recibido solamente rechazó de todas las autoridades, es por este motivo que queremos aclarar que no nos hemos rendido que seguimos de pie firmes en esta lucha”, expresó.

Asimismo, indicó que la propuesta del Ministerio no fue aceptada y que los dirigentes bajaran a sus bases, para volver con propuestas.

“Nuestros ejecutivos van a bajar a sus instancias orgánicas tanto departamentales, como regionales y de ahí traerán las propuestas a la conferencia. Este conflicto queremos decir que no ha acabado, que sigue en pie de lucha (...). El magisterio urbano no se rinde, va a seguir firme en esta lucha, porque no vamos a recibir sus dádivas de este Ministro de Educación”, indicó López.

Defensoría hace el seguimiento de la suspensión de medidas de presión

La Defensoría del Pueblo acompañó e hizo seguimiento de la suspensión de las medidas de presión extremas, llevadas adelante por tres maestros, que se tapiaron hace cinco días y este viernes finalmente decidieron abandonar esa medida radical, en resguardo de su vida y salud.

La comisión defensorial, encabezada por el responsable de la unidad de Conflictos, Héctor Huanca, monitoreó el ampliado de los maestros, donde determinaron establecer un cuarto intermedio en sus medidas de presión, y se apersonó a la sede del magisterio paceño, para asegurarse que los dirigentes tapiados sean sacados y trasladados a un centro de salud inmediatamente, según una nota de prensa de la Defensoría.