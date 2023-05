El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, descartó volver a postularse al sillón municipal o aspirar a nuevos cargos políticos y señaló que quien lo suceda debe trabajar por toda Cochabamba y no solo dedicarse a hacer política.

“Yo he sido candidato a la alcaldía y ahí me quedo, yo termino mi gestión y quiero que Cochabamba sea la mejor ciudad de Bolivia y ya no me interesa nada más. Ni siquiera a la alcaldía, yo creo que aquí se termina y tiene que venir otra gente a darle la misma dinámica que nosotros le estamos dando a la alcaldía municipal”, señaló el actual alcalde de Cochabamba, en contacto con la prensa.