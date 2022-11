Marcha de mujeres por el censo llega a Urujara y este martes ingresará al centro paceño

Contra el viento inclemente en dicho lugar, cercano a la cumbre, no detuvo el andar de las 26 personas y sus hijos, que llegan desde el oriente boliviano.

“Está marcha de mujeres es el inicio de una acción de todas las mujeres del país. En segundo lugar, nosotras, como mujeres, estamos pidiendo el censo 2023 (...) Las mujeres somos olvidadas dentro de esto, no pueden haber políticas públicas, de equidad, de justicia en el tema de género, y más aún de justicia con todos los bolivianos, sino se hace el censo”, señaló la activista Olga Flores.

La movilización inició desde el 21 de octubre desde Beni, y marchan contra el abuso de poder del Estado. La meta es llegar a la cede de Gobierno.

“Venimos desde Chaparina, hemos atravesado todo el país y hemos visto con espanto como durante estos años se ha postergado las áreas rurales, en 306 kilómetros que hemos recorrido, no hay una posta sanitaria, un hospital decente. Tenemos ciudades intermedias como Caranavi que no tiene agua durante el día, y todo esto (del censo) no puede seguirse postergando ni por un día más”, manifestó.

Dijo que las mujeres de la marcha también piden al Gobierno inclusión de los sectores vulnerables, justicia, la liberación de al menos 18 mujeres al igual que de otros presos políticos, entre otras demandas.

Acotó que llegaron en una penosa situación hasta Urujara, pese a eso, seguirán con la marcha. Convocó a todas las mujeres a concentrarse en la ciudad de La Paz para reivindicar la democracia.