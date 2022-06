$!Marchas, inspección y una acción popular para detener la exploración y explotación en Tariquía

“Tariquía no está en venta, Tariquía se respeta”. Luego de una concentración y posterior marcha, la mañana de este miércoles, miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), diputados y senadores, además de activistas y representantes de instituciones, presentaron una acción popular para detener las obras de exploración y explotación petrolera y gasífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en el departamento de Tarija.

Marcha por Tariquía

“Ni oro ni plata, Tariquía no se mata”, “Ni oro ni gas, Tariquía no es el MAS”, “Tariquía no está en venta, Tariquía se respeta”, fueron algunos de los estribillos que se corearon durante la marcha protagonizada por ambientalistas y activistas que recorrió las calles de Tarija en rechazo a la exploración petrolera en la reserva forestal.

Además de Morales, en la movilización se pudo observar la presencia de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb), Amparo Carvajal, y la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Cecilia Requena, y otros legisladores de oposición.

En ese ínterin, la senadora Centa Rek de Creemos anunció una inspección “in situ” a la reserva por parte de la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales del Senado para las próximas horas, con el objetivo de constatar la presencia de empresas petroleras.