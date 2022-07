Marchas y contramarchas cercan el Sedem por la entrega del subsidio con billetera móvil

“Fátima Pacheco no nos puede decir: ‘Vas a comer esto y esto’, porque ella no conoce mi salud. Han organizado una contramarcha para frenarnos, hasta han instalado una supuesta feria con payasos y parlantes sólo para frenarnos”, expresó otra de las mujeres.

“Hemos llegado hasta aquí para dejar una carta, pero han organizado un grupo de choque para provocarnos y lastimar a nuestros hijos, ellas son grupos de choque porque no tienen niños, sólo vinieron hasta aquí para agredirnos, por eso tuvimos que retroceder. Pero no vamos a desistir de nuestro pedido de billetera móvil”, señaló una de las mujeres que acompañaba la marcha para dejar la misiva.

Mientras que del supuesto grupo que apoya la otorgación de productos en especie, una de ellas indicó: “Estamos muy de acuerdo con los productos que nos dan, no queremos billetera móvil, porque es una tentación para comprar nuestros tragos, zapatos, así como hacen con el Juancito Pinto, que reciben y se lo gastan en bebidas alcohólicas, no pueden comprar ni un zapato con ese dinero. ¡¿Para eso quieren billetera móvil?!”

“Yo estoy muy agradecida con lo que me dan en el subsidio, con todo lo que me dan porque son nutritivos como la quinua que es un alimento consumido a nivel internacional”, dijo otra mujer que estaba en el grupo que no dejaban pasar a las mamás que estaban con sus hijos en mano.

Otras madres de familia de las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Cobija se movilizaron en protesta por el aparente sobreprecio de los productos que reparte el Sedem para todas las mujeres en etapa de gestación y para aquellas mamás que dieron a luz a sus bebés, según las imágenes difundidas por Unitel.

Las madres de esos departamentos coincidieron en que la solución a su problema sea otorgarles una billetera móvil para adquirir los productos de acuerdo con la necesidad de cada madre o beneficiada.