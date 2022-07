MAS critica la verbena paceña y pide suspenderla; Arias se respalda con informe y gremiales

“Yo quisiera llamar a la reflexión al compañero Alcalde y que pueda bajar su entusiasmo de exagerado patriotismo porque a veces emborrachándose uno no manifiesta su alegría, la alegría tiene que ser con desarrollo económico, desarrollo social; por lo tanto yo reflexionó al Alcalde que pueda suspender su mega concierto, porque estamos en un alto (alza) muy terrible de pandemia, la quinta ola que puede tener consecuencias muy fatales”, expresó.

En el video las comerciantes piden que se respete la verbena tradicional que se hacía de 06:00 de la tarde hasta las 02:00 de la mañana y señalan que son cerca de 5.000 afiliadas que buscan vender comidas y bebidas en el evento.

“Sabemos que hay personas que no están de acuerdo que se lleve esta verbena, pero nosotros les decimos a las personas que no están de acuerdo que no participen, que se queden en sus casas, pero que nos dejen trabajar a nosotros en paz, porque nosotros trabajamos de todo para llevar el pan del día a nuestras casas”, dijo la secretaria ejecutiva de los gremiales, Aurora Patiño.

Las comerciantes se declararon en estado de emergencia y señalaron que enviarán un voto resolutivo al alcalde Arías en el que piden que no se suspenda la “tradicional verbena paceña”.

La tarde de este viernes, Arias publicó en un tuit en el que aseguró que el Comité Científico contra el Covid “recomienda no suspender” el evento.