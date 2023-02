¿Qué significa? Que a partir de esa fecha se realizarán operativos, de la Guardia Municipal y si se puede con la Policía, para que se retire la placa de sus vehículos como primera medida. Si durante ese tiempo no se acoge a un plan de pagos o no paga su deuda, entonces se les quitará el vehículo.

Lastra reiteró que esta medida sólo rige para el sector privado, pues cerca del 90% de los choferes del sector público está al día en el pago de sus impuestos. Aseguró que esta medida se aplica con base en la Resolución Administrativa 009/2016 de la Administración Tributaria Municipal, en la que se dispone el cobro de adeudos firmes, líquidos y exigibles legalmente establecidos. Es decir, que se realiza el cobro de las deudas que en la vía voluntaria los contribuyentes no han pagado, pese a las notificaciones y a la persuasión que se les hizo para que cumplan con sus obligaciones.

El decomiso del vehículo

Si en ese plazo el dueño no regulariza su deuda, entonces el vehículo será secuestrado. Para la retención del vehículo, el artículo 30 de la norma establece que la Autoridad Tributaria emitirá una orden de secuestro en la que identifique el “vehículo con su número de placa de circulación”.

Lastra explicó que esta norma fue aprobada en 2016, pero no se implementó. Sin embargo, a partir de marzo entrará en vigencia.

La directora explicó que la Alcaldía decidió aplicar esta normativa porque cada día “se cuenta con al menos 20 reclamos de gente que vendió sus vehículos y que no regularizó los papeles de compra venta. Como el comprador no pagó el Impuesto a las Transferencias (IT) y por consiguiente tampoco los impuestos, el vendedor es el que aparece con la deuda y, además, como el municipio solicitó la retención de sus fondos de sus cuentas bancarias se dan cuenta del problema y van a denunciar al municipio.

“En merito de esa gente que exige la solución a este problema – que fue negligencia de ellos mismos- se buscó esta solución, por eso un mecanismo para inducir a la gente a que cumpla con sus deudas tributarias es aplicar esta norma que es totalmente legal”, precisó Lastra.