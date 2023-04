Vargas refirió que en Bolivia, el avance normativo es “muy bueno”, sin embargo aún no se implementaron las normas por parte del Gobierno. En ese sentido, refirió que su tarea como sociedad civil es exigir que el Gobierno cumpla con las mismas.

Asimismo, enfatizó que los derechos más vulnerados son el del acceso a la salud, la justicia y educación. “En realidad, todos los derechos son vulnerados, desde la niñez, que no te permitan ir como quieres, que no te permitan asumir una identidad de género, que no puedas dar tu palabra en alguna reunión, en tu trabajo, que tengas que esconder tu orientación sexual por miedo a que te despidan, entonces, todavía falta el tema de educación e información”, acotó.