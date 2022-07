MAS rechaza anuncio de paro en Santa Cruz; Camacho le dice a Arce que la “pelota está en su cancha”

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), William Tórrez, rechazó este sábado por la noche el anuncio de paro de 48 horas en Santa Cruz, organizado por el comité impulsor del censo y dijo que es una medida y decisión política.

El el gobernador Luis Fernando Camacho afirmó que presentaron una propuesta técnica al presidente Luis Arce, por lo tanto, la “pelota está en su cancha”.

“Rechazamos el anuncio del paro para el 8 y 9 de agosto del Comité Impulsor del Censo, porque es una decisión y actitud política en la línea del gobernador Camacho, junto al comité Cívico y lastimosamente de la Uagrm, que se alineó y asumieron posiciones políticas lo cual no corresponde”, afirmó el senador cruceño, según Gigavisión.

Indicó que el censo es una actividad netamente técnica y en ese orden tiene que trabajarse.

“¿Qué es lo que nuestro pueblo quiere?, lo que desea es trabajar, no quiere paros, no quiere bloqueos, no quiere huelgas, porque necesita reactivar su economía familiar, llevar el pan del día. Una huelga no sólo genera pérdidas económicas para el Estado boliviano, pero lastimosamente Camacho, el comité cívico y la universidad, no ven aquello”, reprochó.

Insistió que el empadronamiento no debe politizarse y que serán los técnicos los que tomen la decisión si se realiza el censo en 2023 o si será en 2024.