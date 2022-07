Médicos convocan a marcha para exigir justicia imparcial y libre de “presiones políticas”

El Conasa enfatizó este lunes su rotundo rechazo a toda “acción persecutoria” contra los dirigentes médicos de base del sector salud y contra los ciudadanos.

Asimismo, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, hizo referencia a un presunto audio de autoridades nacionales sobre una supuesta confabulación contra la dirigencia del sector.

“Es una vergüenza, dan ganas de vomitar, aquellos manifiestos que existen en un audio que circulan a nivel nacional, donde las autoridades ministeriales se reúnen, pero no para tomar estrategias, no para ver el sistema de salud, no para ver la problemática de salud, sino para gestar cómo tumbar, como desmoronar a un sector que vela por la salud del pueblo”, dijo

El Conasa subrayó que en los últimos hechos se ve la utilización de la Fiscalía y el poder judicial para “generar una persecución sin fundamento legal” a los dirigentes nacionales y otros ciudadanos que no comparten la ideología del Gobierno de turno.

Postura del Gobierno

Por la mañana, el ministro de Salud, Jeyson Auza, rechazó que la detención del presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, se trate de una “persecución política” y, por el contrario, afirmó que el dirigente médico se victimiza con un caso de carácter particular.

“Este señor está intentando defenderse asumiendo una posición de victimización, utilizando elementos que no tienen nada que ver, intentando relacionar al Gobierno con un hecho totalmente particular”, expresó la autoridad y dijo que el Ministerio de Salud no es denunciante del caso.