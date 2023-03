“Por las noches no tenemos personal en farmacia, por eso cuando llegan los pacientes en ese horario lo único que hacemos es darles la receta. A los papás no les queda otra más que irse a comprar”, contó un médico de la Unidad de Emergencias del Hospital del Niño, que prefirió no dar su nombre para evitar represalias, pero explicó que la farmacia está cerrada desde enero, porque la exfuncionaria que atendía se jubiló y la Gobernación no contrató a nadie para reemplazarla.

Así como la Farmacia del Hospital del Niño, existen otros 39 ítems que quedaron acéfalos en diferentes hospitales de segundo y tercer nivel por jubilación o por retiro del personal, pero el Servicio Departamental de Salud (Sedes) no contrató y “no aparecen” esos ítems, lo que ocasiona un gran perjuicio para la población, denunció el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero. Desde el Sedes, anuncian que en los siguientes días contratará a los profesionales.

“De lo poco que teníamos, 40 ítems desaparecieron”, aseguró Romero. En diferentes hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Esos cargos fueron dejados por el personal que se fue por jubilación, viaje al exterior por salud o porque hallaron otra fuente de trabajo, pero lastimosamente no se reponen.