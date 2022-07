Médicos filtran audio para denunciar plan de Auza contra Larrea: “Hay que ningunearlo”

La misma persona continúa: “Que los berrinches que (Larrea) haga no los escuche nadie. Hay que ignorarlo, hay que ningunearlo. Charlamos con todos, menos con Larrea, Larrea no es un interlocutor”.

En la conversación aparece otro hombre que presuntamente pertenece al viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

Esta persona plantea que hay otros representantes médicos que se perfilan como nuevos líderes.

“Larrea puede desaparecer del mapa, pero van a seguir siendo el sector salud el sector más reaccionario del país y van a seguir organizándose desde Santa Cruz y vemos el de Cochabamba, esos dos son suficientes”, acota.

“Desprestigiarlos”, interviene la persona que supuestamente es el ministro.

La charla continúa y hace referencia a la Caja Petrolera de Salud e indica que los líderes de esa institución fueron descabezados. “Si nosotros hacemos lo mismo, se va a replicar esa situación”.

“Y Larrea, más bien en este tiempo hay que apurar la justicia y todas las áreas para rematarlo, y tener su cabeza, en la punta de una pica, en la puerta del Colegio Médico”, señala la persona que fue identificado por los médicos como el viceministro Terrazas.

Repudio

Este lunes el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, hizo referencia a este audio y calificó como “una vergüenza” la reunión para intentar “tumbar” al ente colegiado.

“Es una vergüenza, dan ganas de vomitar, aquellos manifiestos que existen en un audio que circulan a nivel nacional, donde las autoridades ministeriales se reúnen, pero no para tomar estrategias, no para ver el sistema de salud, no para ver la problemática de salud, sino para gestar cómo tumbar, como desmoronar a un sector que vela por la salud del pueblo”, señaló.