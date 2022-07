Medio hermano de Larrea dice que no vio a su padre 15 años

Leonardo Larrea, medio hermano del presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, a quien inició un proceso penal porque supuestamente causó la muerte de su padre por Covid-19, admitió que no vio a su papá durante 15 años.

“Sí, yo me alejé de mi papá, porque él tenía problemas hereditarios con sus hermanos (...) y como yo soy abogado, con especialidad en propiedades, él quería que le ayude, pero he preferido no ser parte de eso. Mi papá se molestó conmigo, por lo que preferí alejarme”, reconoció Leonardo Larrea a Página Siete.

Aseguró que el tiempo de alejamiento de su progenitor fue de 15 años. “Fue desde 2007 que no lo he vuelto a ver. Preferí dedicarme a mi vida”, aseguró.

El nombre de Leonardo Larrea es conocido públicamente desde el viernes, cuando se conoció que el representante de los médicos de Bolivia fue aprehendido, acusado por el delito de homicidio culposo. Como él, su hermano Antonio José Larrea también fue imputado.

Ambos hermanos fueron a celdas judiciales y la noche del sábado la justicia determinó que los hermanos Larrea se defiendan en libertad y que cada 15 días acudan al Ministerio Público a firmar el biométrico.

Poco más de la medianoche de ayer, los hermanos Larrea salieron del penal y fueron recibidos en medio de abrazos por un grupo de familiares y médicos que realizaron una vigilia en la espera de su salida.

“Hoy triunfó la verdad y quiero agradecer a los jueces que han fallado bien”, indicó el doctor Larrea, tras asegurar que “sabía que (saldría), no hice nada”.

“Yo sólo quiero decir a aquellos que tengan a su papá, que lo cuiden, que no aparezcan después de 15 años a decir que son los que van a curar a su padre”, indicó el galeno.

Además, reiteró a la gente que “cuiden y quieran a su padre como nosotros hemos querido al nuestro. Aquel que aparezca después es un mal hijo”.

No obstante aseguró que tras su salida se siente con la frente en alto junto a su hermano. “Nunca vamos a ir en contra de la vida, sino a favor de ella”, añadió el representante de los médicos de Bolivia.

“Sí, se pudo, sí, se pudo”; “Lucho, amigo, Salud está contigo”, gritaban los médicos que abrazaban a Luis Larrea, la madrugada de ayer.

Por su parte, Leonardo Larrea aseguró que pese a que sus dos medios hermanos hayan salido libres, la investigación por la muerte de su padre continúa.

Además, dijo que él apelará la decisión de la jueza. “Estamos preparando la apelación para los siguientes días”.

“¿Pero por qué se inició el proceso contra sus hermanos?”, le preguntó Página Siete. El abogado respondió que él no tenía “una buena relación con ellos”, pero la razón fue porque no lo llamaron para informarle sobre el deceso de su papá y que incluso ocultaron la muerte de su progenitor a algunos familiares.

“Yo fui al entierro, pero vi que había mucha gente que resguardaba, por eso me acerqué como al cambiar las flores de otra tumba cercana”, dijo, por lo que vio de lejos el entierro de su progenitor.

Relató que él al igual que sus otros medios hermanos también tenían derecho de despedirse de su padre.

Luis Larrea no descarta realizar una contradenuncia contra su medio hermano, pero acotó que primero iba a descansar y reunirse con su familia.

Leonardo Larrea acusa a sus dos medios hermanos, Luis y Antonio, de no haber dado atención oportuna a su padre cuando tuvo Covid-19 y que lo internaron en el hospital 10 días después de presentar los primeros síntomas. Si él es médico, ¿por qué no lo atendió a mi papá?”, cuestionó.

“Si Antonio tiene una clínica con 10 especialidades en la misma casa donde vive mi papá, ¿por qué no lo atendió? Por eso los denuncié?”, dijo.

Por esta denuncia, Leonardo Larrea fue duramente criticado y muchos indicaron que se trata de una denuncia política, pero él dijo que no tiene ningún vínculo con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

No obstante, también se denunció que él trabajó en Derechos Reales y que hasta fue procesado. “Evidentemente trabajé entre 1997 y 1999 y sí me iniciaron un proceso, pero fui el primero en salir sobreseído”, dijo.