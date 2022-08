“Un día recogí a mi hijo de su trabajo de internado y apenas se sentó en el asiento del auto, se durmió. Y cuando llegamos a la casa se paró y caminó como un zombi directo a su cama. No pudo ni comer. Lloré de impotencia”.

Esto cuenta la madre de Alberto (nombre convencional), un egresado de medicina que hace su año de internado en el Hospital Francés de la ciudad de Santa Cruz, un hospital público. Este estudiante es egresado de la carrera de medicina de la Universidad Privada Ucebol, de la capital oriental.

La madre pidió no revelar su nombre. “Porque si sus jefes se enteran que es mi hijo, con seguridad lo van a castigar”, afirma ella. “¿Y en qué consiste el castigo?”, le preguntamos. “Mínimamente le van a dar tres o cuatro horas más de trabajo en el día, y no va a ser solo un día, sino muchos días”, responde.

Esta mamá no quiere poner en riesgo la carrera de su hijo al dar su nombre, porque concluye su internado en los próximos meses. “Muchas veces he querido ir a reclamar y denunciarlos ante la prensa, pero mi hijo me pidió que no lo haga porque lo van a castigar. Me ha rogado que no lo haga”, afirma su padre.

Alberto tiene dos horarios de trabajo y ambos son maratónicos, el uno menos que el otro. El primer turno es de las 7:00 hasta las 17:00 (10 horas), pero cuando hay mucha carga laboral el trabajo se extiende hasta las 20:00 o incluso hasta las 22:00 (14 horas), especialmente cuando alguien ha sido castigado.

En el segundo turno ingresa a las 7:00 hasta las 14:00 del día siguiente, es decir 31 horas de trabajo seguido. Pero cuando son castigados -una práctica muy frecuente- se queda en el hospital hasta las 17:00 (34 horas). Al día siguiente ingresa nuevamente a las 7:00 hasta las 17:00 y al otro día desde las 7:00 hasta las 14:00 del otro día. Esta rutina es de toda la semana y por todo el año.

“Mi hijo trabaja hasta 34 horas seguidas en el hospital y no se puede reclamar. Es un abuso. No puede ser posible que hagan trabajar tantas horas de corrido. Incluso hay el riesgo de que estando como zombis puedan cometer algún error. Mayormente trabaja 31 horas. Es mucho. Duermen donde pueden y muy poco”, se queja, impotente, el padre de Alberto.

“Está bien que trabajen de siete de la mañana a siete de la noche. Eso pasa, pero que les hagan trabajar de siete de la mañana hasta las dos o cinco de la tarde del día siguiente es inhumano”, insiste.

Y no pueden quejarse, menos denunciar. A la primera queja les castigan. No pueden decir nada. Pero lo que a estos padres les parece más injusto es cuando un castigo llega a todos, a pesar de que quien cometió el error es otro interno.

Historia similar en el Obrero

Este sistema de explotación laboral no sólo se da en el Hospital Francés de Santa Cruz, también ocurre en el Hospital Obrero de la ciudad de La Paz, según la madre de María Cortez (nombre convencional), que ya concluyó su año de internado.

Su madre, que contó su caso, tampoco quiso revelar su nombre, pese a que su hija ya concluyó esa etapa de su carrera. Ella aún siente mucho dolor cuando recuerda las penurias que pasó su hija durante los nueve meses que le tocó estar en el Hospital Obrero. Después de los nueve meses, su hija hizo tres meses de provincia, donde su situación laboral cambió radicalmente.

Al igual que Alberto en Santa Cruz, María también cumplió dos sistemas de horarios. El primero incluía dos días y el segundo un día. En el primer sistema (día uno y día dos) su trabajo comenzaba a las 7:00 y duraba hasta las 17:00 (10 horas), pero eso podía extenderse por dos o tres horas más, si había castigo.

El segundo sistema-horario (turno) comenzaba a las 7:00 y terminaba a las 7:00 del día siguiente (24 horas). Sin embargo, en lugar de irse a casa, a las 7:00 de ese mismo, comenzaba su trabajo bajo el primer sistema de horario (dos días), de 7:00 a 17:00. Corrido. Es decir, cada tres días su jornada laboral era de 34 horas. “Pero nunca salía a las cinco de la tarde, se quedaba hasta más tarde. “Mi hija trabajaba hasta 36 horas”, dice la madre de María.

Pero esta madre no le culpa al Hospital Obrero ni a los médicos, sino al sistema, que involucra a la Universidad Mayor de San Andrés, que tiene un convenio también con determinados hospitales para que sus 300 o 400 egresados hagan su internado.

Los mejores alumnos tienen la opción de elegir en qué hospital hacer su internado y ellos normalmente eligen el Hospital Obrero, “porque realmente es un lugar de enseñanza”, dice la madre de María. “De hecho, es un privilegio hacer el internado en el Obrero porque los egresados aprenden mucho, por eso tiene mucho prestigio”, agrega.

Pero el “privilegio” de hacer el internado en el Hospital Obrero tiene un alto costo, traducido en la explotación laboral. Y esta madre atribuye este hecho también al escaso personal. “El personal contratado es muy escaso y eso lleva a la explotación de los internos”, asegura.

Pero también afirma que la buena fama del Hospital Obrero hace que el personal de ese centro haga sentir a los internos como privilegiados y premiados. “Por eso ellos no pueden reclamar nada. Un día, el turno que iniciaba su tarea hizo el cambio sin recibir el protocolo completo (signos vitales, estabilidad y evolución del paciente). El turno de salida se olvidó de hacer las evoluciones. La doctora de turno preguntó por las evoluciones. El nuevo turno dijo: “Se olvidaron”. Inmediatamente la doctora castigó tanto al turno que entraba como al que salía. Mi hijo ya estaba llegando a la casa. Tuvo que volver. Había trabajado 32 horas. Le hicieron trabajar cuatro horas más. Es inaceptable”.

Según esta misma fuente, en las otras cajas la carga horaria de los internos es diferente y “más humana”.

Tanto en el Francés como en el Obrero los internos no tienen un lugar para descansar, no reciben pago alguno y no tienen seguro. Y nunca pueden reclamar.

Del Francés, este año desertaron varios internos.

¿Quién regula esta situación?