Los puntos de muestreo, de acuerdo con el estudio, “se hicieron fuera del sistema de represas y correspondientes al río Hampaturi”. Los resultados clasificaron a estas aguas como no aptas para el consumo, puesto que están dentro de la categoría C, es decir que debe recibir mucho tratamiento antes de ser consumidas.

“Donde hay estos drenajes ácidos de mina son (aguas de clase) C, que son dos puntos de muestreo. Pero hay que aclarar que estos puntos están fuera de los embalses de las represas, entonces no están contaminando directamente, pero el estudio ha visto que hay mucha infiltración de agua y puede haber mucha infiltración a partir de las bocaminas, donde no hemos tenido acceso”, dijo.

La cuenca de Hampaturi tiene una superficie de 57,2 kilómetros cuadrados, con los embalses de Ajuan Khota y Hampaturi. Constituye, junto con la cuenca de Incachaca las dos fuentes de abastacimiento del sistema Pampahasi, que implica Miraflores, toda la zona Sur de La Paz y vertientes oriental. No obstante, el estudio indica que estas aguas ácidas no llegan directamente, pero que se han detectado filtraciones.