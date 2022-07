Micros en extinción: hay 569 y los minibuses trepan a 67.000

“Los micros los venden entre 5.000 y 6.000 dólares en el mercado paceño. Los ‘chevis’ (Chevrolet del 60) son los más antiguos, algunos —que ya no tienen salvación— están siendo comprados por una fundición en Perú por aproximadamente 4.000 dólares. Se los llevan para la chatarrización”, declaró a Página Siete Lucio Quispe, el concejal y exdirigente del decano sindicato de buses Eduardo Avaroa que se fundó en 1948.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) precisan que sólo quedan en circulación 569 microbuses en el departamento de La Paz como parte del servicio de transporte público.

Ésta es una gran reducción si se considera que en 2003 —hace 19 años— había 2.648 unidades, en 2012 quedaban 1.426 de estos motorizados y cada año el número cayó hasta ser menos de mil.

“El costo de operaciones no compensa una renovación para adquirir micros más grandes y modernos. Por ejemplo, un Mercedes Benz antiguo puede costar 20.000 dólares, pero un cero kilómetros llega a los 90.000 dólares. Son montos elevados que no se pueden dar porque el pasaje tampoco permite hacer estas inversiones”, dijo Quispe y aseguró que hace años no sube la tarifa de 1,5 bolivianos para adultos y un boliviano para escolares.

Edson Valdez, ejecutivo de la Federación de Choferes Primero de Mayo, dijo que los pocos micros que aún circulan lo hacen porque fueron convertidos a GNV. “Si no hubieran sido transformados, prácticamente, no tendrían utilidad por los altos costos. Del sindicato Litoral, por ejemplo, fueron desapareciendo porque su flota tenía motores a diésel y no existe la posibilidad de transformación porque su costo era muy alto”.

Marco Fuentes, especialista en movilidad y transporte urbano, advirtió que los repuestos, en su mayoría, ya no son comerciales. “Son adaptados o construidos en tornerías; por tanto, un micro es difícil levantar”, afirmó.

El especialista agregó que su velocidad de operación “es muy baja” y no son eficientes en largas distancias. “Recuerde que la dinámica de la ciudad es de la ladera al centro y viceversa. Un factor importante de utilidad del transportista es la renovación de pasajeros. Mientras mayor renovación exista, habrá una mejor utilidad. Pero un vehículo más lento y con baja renovación, porque tiene ‘pasajeros ancla’, es menos atractivo”, explicó.