“A mediodía hemos recibido la contrapropuesta del Magisterio Urbano, esto nosotros lo vamos analizar y responder, la idea es sacar conclusiones para responder a los colegas lo que solicitan, creo que es importante entrar en puntos intermedios para que ninguna de la partes estemos afectados o no estemos convencidos, que no estemos de acuerdo”, manifestó Pary.

Respecto a las demás demandas del magisterio urbano, Pary sostuvo que desde 2006 al 2023 se entregaron más de 64.000 ítems, de los cuales 7.500 fueron distribuidos durante el gobierno de Luis Arce. Asimismo, expresó que existen cuatro regiones que no necesitarían ítems.

“Pando no necesita ítems, Beni se ha cubierto la parte del crecimiento vegetativo, no necesita ítems Chuquisaca, no necesita ítems La Paz, la ciudad de La Paz, y estamos analizando la información de Oruro, de Potosí, cuánto debemos en tema de crecimiento vegetativo. Santa Cruz si tenemos es una caso crítico, eso sí reconocemos, vamos a responder, seguro no al 100% pero tenemos que responder, lo mismo Cochabamba está trabajando, y La Paz en el tema de El Alto y los Yungas”, declaró.

En el tema del déficit histórico, el ministro de Educación señaló que se plantea empezar con 4.000 o 5.000 horas y lamentó que en 2020 las autoridades no hayan respondido a esta demanda.

Sobre la malla curricular, Pary indicó que existe una mal información intencional hacia los padres de familia a quienes se les habría dicho que “los jóvenes deberán tributar saliendo bachilleres” y que debe aplicarse la “división de bienes”, donde pedirán “herencia a sus padres”, entre otros.

La autoridad reiteró que el presupuesto asignado al sector es el más alto históricamente.

El Magisterio Urbano confirmó que mañana, martes, activará piquetes de huelga de hambre, y que el desde el jueves los profesores ingresarán a un paro de 48 horas.