El ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, indicó este martes que se someterá a la investigación sobre un presunto caso de cobro de “coimas” en el proceso de adjudicación de obras a empresas, según la denuncia de un supuesto allegado. No obstante, la autoridad interpuso una querella penal contra los responsables de esas “acusaciones falsas”.

“Como servidor público manifiesto claramente que me someto a cualquier investigación que sea presentada ante las instancias llamadas por ley, pero no voy a entrar en ese juego de las denuncias anónimas que no tienen ni sustento ni fundamento legal”, anunció la autoridad en conferencia de prensa.

Dijo que toda denuncia que se realiza mediante medios de comunicación y por redes sociales debe ser hecha ante las instancias legales, de lo contrario, caen “en saco roto”. “No vamos a caer en ese juego, sabemos que el objetivo es perjudicar la gestión de quien habla y también de nuestro Gobierno a la cabeza del presidente Luis Arce”.