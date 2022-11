Mujeres chóferes denuncian que son agredidas y humilladas por conductores en El Alto

Siete conductoras del sindicato 24 de Junio denunciaron este jueves que fueron víctimas de violencia y amedrentamientos por parte de chóferes del sindicato San Roque. Indicaron que por ser mujeres no les permiten circular por las avenidas de la Ceja de El Alto.

“Me han roto los vidrios, me han humillado, me han dicho que soy mujer y que me vaya a la cocina, que me van a violar, me van a hacer desaparecer”, así comenzó el testimonio de Elsa C., una de las mujeres chóferes que denunció que fue agredida por conductores del sindicato San Roque.