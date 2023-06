“No está cuantificado cuánto mercurio tenemos en nuestros ríos porque no es sencillo de medir, no se lo puede encontrar con facilidad en el agua porque el mercurio es un material pesado que tiende a irse al fondo. Se transporta junto con los sedimentos, arenas y limos que están al fondo y en ese proceso cambia su forma química de mercurio metálico a metilmercurio, es una forma orgánica del mercurio que puede ingresar a los organismos vivos”, explica el investigador del Cedib Gonzalo Mondaca.

La legisladora de CC hace énfasis en que el Gobierno es cómplice de este etnocidio, ya que no ejecuta acciones para frenar esta realidad que se conoce desde hace más de 20 años. Además que aún no cumple el Convenio de Minamata, que fue ratificado en 2014 por el Gobierno boliviano y que recomienda asumir un plan de acción para reducir y eliminar el uso del mercurio. “El Gobierno sabe perfectamente de esto y no hace nada”, dice Requena y proyecta que esta situación empeorará con la Ley del Oro, pues gracias a ella “van a blanquear la minería ilegal devastadora y etnocida” que se desarrolla en la cuenca amazónica. En este sentido, critica a los mineros cooperativistas que rechazan la bancarización y la formalización de la actividad extractiva. “El problema con los mineros es que son la base social del Gobierno y lo fueron también (en el gobierno) de Jeanine Añez y en su momento sacaron muchas ventajas. Ahí hay una colusión de intereses con el Estado”, acota.

Una de las conclusiones del Informe Defensorial respecto al Estado de cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el mercurio (2007-2022) refiere: “Se mantendrán vulnerados los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y los derechos de la Madre Tierra en tanto no se cuente con un Plan de Acción Nacional integral para la reducción de mercurio que incluya acciones concretas para la limitación y control del uso de mercurio en actividades mineras auríferas”. Sin embargo, hasta la fecha, aún no se concreta dicho plan. No obstante, el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, refiere que hay dos proyectos que están en marcha con el fin de viabilizar el plan. El primero es ejecutado por una instancia no gubernamental que dispone de 500 mil dólares para que, con el apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Ministerio de Minería y Metalurgia, recaben información a través de un trabajo de campo y se haga efectivo el Plan de Acción.

“El trabajo ya tiene un buen avance, nos van a presentar seguramente alguna información que nos va a permitir elaborar proyectos y planes estratégicos para seguir desarrollando en el futuro”, refiere. De forma paralela, gracias a recursos captados internacionalmente, invertirán 6,5 millones de dólares para ejecutar un proyecto que tendrá una duración de cuatro años. “El propósito de este recurso es ir probando tecnologías que reduzcan el uso del mercurio, tecnologías que vayan mostrando alternativas de la actividad minera aurífera, que sean más amigables con el medio ambiente y más responsables con el entorno social”, manifiesta.

En tanto, el viceministro de Cooperativas Mineras, Mauricio Guzmán, señala que tienen una preocupación compartida por la contaminación del mercurio y los resultados expuestos por la Cpilap e indica que desde 2019 trabajan a través de convenios con organizaciones internacionales para reducir el uso de este compuesto tóxico en la minería aurífera.

Agrega que los principales responsables de esta problemática son las empresas extranjeras que se hacen pasar por cooperativas mineras.