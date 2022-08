Municipio cruceño reconoce que Súper Kuaas tienen piezas de 2014, 2016 y 2018

Autoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra reconocieron ayer que las computadoras Súper Kuaas -que fueron adquiridas de la empresa estatal Quipus- tienen piezas de 2014, 2016 y 2018; sin embargo, indicaron que esta situación no influye para que los estudiantes puedan manejar los equipos.

“Las partes (de la computadora) tienen diferentes tiempos de fabricación porque son partes. (...) En realidad entre 2019 para adelante hubo una carencia de fabricación de partes debido a la pandemia”, dijo el director municipal de Santa Cruz, Raúl Ascarrunz.

El funcionario explicó que estas máquinas fueron elaboradas con partes “que están certificadas por el Ministerio de Educación para el uso de la plataforma educativa, porque ése es su fin”. Indicó que por eso las máquinas tienen “partes de 2014, 2016 y 2018”. Añadió que estas computadoras son “Celerón dúo óptimas para ofimática”.

El martes, luego de conocer la llegada del lote de computadoras, el concejal Federico Morón, de Comunidad Autónoma (CA), denunció que las computadoras adquiridas por el municipio “son obsoletas porque datan de 2014”.

Según Ronald Márquez, ingeniero de sistemas, las computadoras “Celerón tienen una velocidad lenta”. Dijo que “son como de segunda categoría”.

Ascarrunz explicó -en una conferencia de prensa- que estas computadoras con capacidad de ocho gigas de almacenamiento fueron adquiridas por el municipio cruceño. Dijo que la adquisición es parte de una de las promesas que dio el alcalde Jhonny Fernández cuando se postuló a la Alcaldía.

El funcionario añadió que se compraron 19.635 computadoras de la empresa estatal Quipus y que cada una de ellas cuesta 2.800 bolivianos. “El precio -está en la página de Quipus- era de 2.950 bolivianos, pero fruto de la negociación se logró bajar a 2.800 bolivianos por unidad”, indicó.

El miércoles, Página Siete dijo sobre la compra millonaria de computadoras portátiles Classmate Súper Kuaa que realizó el municipio de Santa Cruz por un monto de 54,9 millones de bolivianos. Esta adquisición desató críticas en la capital cruceña y el concejal Morón dijo que sospecha un posible sobreprecio en la adquisición.

Ascarrunz explicó que la denuncia de Morón sobre un posible sobreprecio no tiene fundamento, ya que la computadora que mostró el concejal en sus redes sociales es una que “se gestionó” cuando las autoridades cruceñas llegaron a La Paz. Dijo que al gobierno municipal no le costó más que la gestión e indicó que entregaron los equipos uno por uno a los directores. Añadió que el concejal utilizó “una computadora que no es parte de este stock”.

Según el funcionario, estas computadoras no serán entregadas para que los estudiantes “sean gamer (jugadores), sino para que estudien”. Explicó que los equipos tienen cinco años de garantía y que decidieron adquirir las máquinas de Quipus para que la empresa entregue alguna pieza como repuesto en caso de la existencia de alguna falla.

El ministro de Producción, Néstor Huanca, dijo que estas computadoras “son un 15% más económicas que otras portátiles existentes en el mercado nacional”.

El concejal Morón mostró a Página Siete el informe -Com. Int. D.M.E. N° 1895/2022 del 6 de julio de 2022- que indica que en ese entonces se registraron 6.975 computadoras como parte del primer lote para completar a los 19.635 equipos. Este documento indica que el modelo de las portátiles es Classmate Kuaa.

El concejal insistió en que estas computadoras son las Kuaas normales y no las Súper Kuaas. “Ellos están defendiendo a las Súper Kuaas, pero no son los equipos que cotizaron ni los que ya entregaron. Las Súper Kuaas tienen otras características, pero no tienen las mejores cualidades porque siguen siendo de 2014 y ocho años en tecnología es un mundo”, dijo.

Según el legislador edil, en las siguientes horas formalizará la denuncia contra Fernández ante el Ministerio Público por conducta antieconómica.

A su turno, el diputado Jerjes Justiniano, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo ayer que esta adquisición debe ser investigada.

“Los culpables deben ir presos”, explicó.