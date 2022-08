Niña sospechosa de viruela de mono con evolución favorable

La niña de un año y ocho meses con sospecha de tener viruela del mono presenta una evolución favorable. La menor fue aislada en su vivienda de la ciudad de Montero, Santa Cruz.

“La pacientita tuvo una buena evolución y respuesta. El equipo de vigilancia epidemiológica le está realizando un seguimiento en su domicilio. Esperemos que sea simplemente se trate de otra enfermedad”, declaró el director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Erwin Viruez.

La menor presentó una serie de lesiones en la piel y la madre llevó a su hija al centro clínico, pero rechazó la toma de muestra y retornó a su hogar. No obstante, el personal de salud se trasladó hasta su domicilio para hacer el seguimiento respectivo, no solo a la niña, sino a toda su familia, cuyos miembros al momento se encuentran aislados. Pese a ello, Viruez dijo que están esperando ver si se presentan mayores manifestaciones “Estos análisis se deben realizar en el momento adecuado para no obtener falsos negativos”, dijo.

El profesional aseguró que la “pacientita” se encuentra en vigilancia epidemiológica. “Su condición, su situación clínica está en regresión y esperemos que se haya tratado de otra manifestación clínica. El equipo está realizando el seguimiento domiciliario a la espera de la toma (prueba) si es que la condición y el caso así lo defina como sospechoso”, explicó.

El director del Sedes cruceño dijo que muchos contactos no desarrollan manifestaciones clínicas pero si se hace el seguimiento epidemiológico. “Debe entrar en definición de caso sospechoso para realizar todo el procedimiento. La prueba es inmediata, tenemos en el Cenetrop, un laboratorio de referencia para hacer el análisis”.

En este proceso el Sedes ya descartó a más de 30 casos sospechosos que tras realizarse la prueba dieron negativo. “Esperemos que la población nos pueda ayudar en sentido de que si hay una manifestación clínica o contacto que este produciendo alguna manifestación pueda acudir a un centro de salud para un diagnostico, tratamiento oportuno y cortar la cadena de contagio”, afirmó.

Hasta la fecha, Bolivia suma 11 casos positivos de viruela del mono, además hay más de 50 sospechosos que están en pleno proceso de investigación en la ciudad de Santa Cruz.

De los 11 casos positivos, tres son importados y los otros son nativos. En todos los casos confirmados, los pacientes son hombres y se encuentran en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según Freddy Armijo, director de epidemiología del Ministerio de Salud, sólo en la jornada del viernes se confirmaron cinco nuevos casos y se registraron más de 50 sospechosos que son investigados en la capital oriental. “(Esta situación) obliga a que las brigadas de contención redoblen esfuerzos para controlar una mayor propagación de la enfermedad símica”, dijo.

“Haremos un seguimiento de los casos en terreno. Nos iremos a Santa Cruz para ver cómo se hace la atención y el seguimiento de los contactos”, precisó