Niño víctima de bullying en Montero: “Quiero volver al colegio, no me quiero aplazar”

Un niño de 10 años, que es víctima de bullying en su colegio Eduardo Abaroa, ubicado en la ciudad de Montero, Santa Cruz, denunció que sus compañeros le destrozaron sus zapatillas y lo golpearon porque no les dio dos bolivianos. Por las agresiones dejó de ir a su unidad educativa, no obstante, manifestó que quiere volver porque no quiere “aplazarse”.

“En el recreo me arrastraron y me golpearon, no le dije nada a mi profesora ni a mi mamá, no hice nada más que llorar, lloré un poco y me aguanté. En la segunda vez se llevaron mi mochilla. Quiero volver a la escuela, porque no quiero me perjudicar ni aplazarme”, manifestó a Gigavisión.

Contó que es la segunda vez que sus compañeros lo acosan, la primera vez se registró cuando uno de ellos le quitó los zapatos y le dieron una golpiza.

“Me quitaron los zapatos para que les persiguiera, pero como no hice eso, los usaron como pelota y me dijeron: ‘¿Quieres tus zapatos?, primero danos dos bolivianos’. Como no llevo dinero al colegio, no les pude dar y me devolvieron mis zapatos rotos”, relató.