Nivel del agua del Titicaca baja casi un metro, los productores rezan por lluvias

El nivel promedio en condiciones normales de este lago es de 3.809 metros sobre el nivel del mar, no obstante esta semana el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó 3.807 metros, es decir dos metros menos que antes.

Tras muchos rezos al “tata Santiaguito”, que fue puesto en un altar especial durante varios días en la zona de Santiago de Ojje, finalmente llovió, pero no lo suficiente como para que los agricultores tengan una buena cosecha. La de este año con suerte sólo alcanzará para alimentar a sus familias.

La marca del nivel del agua de hace medio año no es la misma que ahora en el lago Titicaca, pues a simple vista se redujo casi un metro. Los balseros, vecinos y sobretodo los productores muestran gran preocupación por la falta de lluvias.

Este fenómeno no afectó la rutina de los balseros, quienes aseguran que nunca se secará el lago, puesto que cuando vuelven las precipitaciones sube nuevamente el agua, aunque no en la misma proporción, tal como pasó estas últimas semanas: el nivel bajó más de casi un metro, pero con las lluvias de estos últimos días subió un centímetro.

“Lamentablemente este año ha bajado más, ustedes saben que estas fechas de diciembre no ha llovido y ha bajado más, aproximadamente un metro o 1,50 (metros). Este año ha bajado demasiado en comparación con años pasados. Cuando llueve sube el agua, cuando deja de llover, baja”, relata el encargado del control de las embarcaciones, Jesús Choque Gonzáles.

Hace como 10 años que no había sequías -recuerdan los locatarios-, pero ahora se muestran preocupados, sobre todo por la escasez de la producción agrícola, lo que aumenta considerablemente el precio de los productos, como por ejemplo el de la papa, que llegó a costar 100 bolivianos la arroba. Así lo señalan las “caseritas” que venden comida al paso al borde del lago en Tiquina.

Tras el descenso drástico de casi un metro de agua, ahora el nivel se mantiene, informó el capitán de Fragata de Puerto Mayor de Tiquina, Gonzalo Mercado Mayta, quien refiere que desde hace siete días la nivelación sigue siendo la misma de acuerdo con el reporte del nivel pluviométrico que realizan cada mañana. “Todos los días reportamos a las 7 de la mañana. Se puede apreciar que en estos días el agua se mantiene, no ha bajado ni ha subido”, expresa.

“Tata Santiaguito haz llover”

A diferencia de muchos lagos, las aguas del Titicaca, en su mayoría, no son utilizadas para el riego, ya que no existen las condiciones para ello. El comprar bombas es un lujo con el que no cuentan los productores de Santiago de Ojje, Camacachi y otras zonas aledañas, por lo tanto sólo les queda esperar la bendición de las lluvias.

“Dicen que van a comprar bombas, que vamos a tener sistemas de riego, sólo promesas de los políticos. Este año hemos pedido, a ver si nos van a dar bombas para hacer ese estanque, pero ya tenía que empezar y hasta ahora nada”, dice molesto don Oscar, quien es vecino de San Pedro de Tiquina y trabaja como chofer de minibús.