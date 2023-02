“Nosotros no estamos de acuerdo con el corso, porque estamos de duelo, hay 200 presos políticos y el gobernador secuestrado y toda Bolivia más bien debería estar como Santa Cruz, que no queremos festejar nada. Hay un muerto a causa de que hubo la gasificación de los policías, uno de ellos murió y por ese motivo estamos con el No Corso”, manifestó una vecina del lugar, según RTP.

“Han secuestrado nuestro representante máximo de Santa Cruz y no podemos quedar indolentes con esto, por eso estamos protestando y no queremos que se festeje nada acá, porque no estamos para celebrar. Tenemos familias que no van a celebrar el carnaval, porque le falta un integrante, no podemos ser parte de un festejo, en el que no hay nada que celebrar. Le pedimos a la ACC que reflexione”, demandó otro vecino.

Por su parte, la ACCC ratificó la realización del corso grande, con la participación de 120 comparsas, entre grupos folclóricos y comparsas. Anticiparon que habrá el armado de graderías y escenarios.