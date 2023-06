Luego de haber sido calificado de traidor y vendido por legisladores evistas, el concejal del MAS en Cochabamba Joel Flores les advirtió: “No me jalen la lengua chitacos y voceros de Evo”. Aseguró que está dispuesto a revelar lo que se habló en la última reunión con el jefe del partido azul.

“Hasta senadores, diputados, falta que hable el compañero Evo Morales Ayma. Más bien quiero advertirles a estos chitacos y voceros de Evo Morales: no me jalen la lengua, cuidado que yo diga la verdad de la última reunión que hemos tenido con el hermano Evo Morales en su casa. No les conviene, no les conviene que saque la lengua para que sepa el pueblo boliviano, el pueblo cochabambino de las instrucciones que ha dado a la bancada del MAS de los concejales aquí en Cochabamba”, aseguró, en un contacto con la prensa.