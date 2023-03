La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, denunció afligida este miércoles que halló un alacrán en las oficinas donde trabaja desde el viernes. Responsabilizó a la Gobernación de Santa Cruz. Anunció que no se irá aunque le pongan 100 escorpiones.

“Solamente estoy con mi secretaria, las doctoras están trabajando en Santa Cruz, no tengo guardia de seguridad, un alacrán en plena conferencia de prensa. No me voy a ir aunque me pongan 100 alacranes o mil alacranes, seguiré trabajando por la lucha de los niños porque soy mamá”, enfatizó, con lágrimas en los ojos, ante la prensa. La autoridad mostró a los periodistas el alacrán hallado.

Dijo que no puede ser que la quieran intimidar o asustar dejando alacranes en la oficina en la que está trabajando en busca de una solución a la problemática que atraviesan los hospitales cruceños por la saturación y la falta de medicamentos para el dengue y contra picaduras de alacrán.