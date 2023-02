El Ministerio de Educación rechazó reabrir la Normal Católica, dio a conocer la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). La Iglesia pide reconsiderar la decisión, porque -sostiene- los padres de familia tiene derecho a elegir la educación de sus hijos.

“Es importante hacer notar que este pedido no solo representa un interés particular legítimo, es importante que existan escuelas con distintas orientaciones religiosas morales y filosóficas que reflejen la pluralidad de la sociedad boliviana. No puede imponerse solamente una currícula”, detalla el comunicado de la CEB.