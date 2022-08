Nuevo decano en el ojo de la tormenta por denuncias de acoso y encubrimiento

Édgar Pomar asumió la conducción de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en medio de denuncias de encubrimiento y acoso. La nueva autoridad negó estos hechos y la misma universidad certificó que “no tiene sanción ejecutoriada como efecto de un proceso”. Ahora amenaza a Página Siete con un proceso.

“La Comisión Contra el Acoso Sexual de la Facultad de Ciencias Sociales, tengo entendido que hay dos denuncias”, dijo una docente de la carrera de Trabajo Social que pidió guardar su nombre por temor a represalias.

La primera denuncia está referida a un hecho de violencia ejercida contra dos docentes de la carrera de Trabajo Social que se registró en plena asamblea. “Las dos colegas, al sufrir esta agresión verbal y psicológica, procedieron a presentar la denuncia porque puso a todo un grupo en contra de ellas después de recibir esos insultos”, afirmó la docente.

La docente aseguró que el Honorable Consejo Universitario (HCF) “aprobó” el proceso contra este licenciado.

El segundo proceso se refiere a que Pomar retuvo, por tres años, una denuncia de acoso contra otro docente. “Se trata de un incumplimiento de deberes”, agregó la docente de la carrera de Trabajo Social.

Un segundo profesor de la carrera de Comunicación Social -que pidió guardar su nombre por temor a represalias- dijo que en plena asamblea denunciaron a Pomar de forzar su titulación como magister. Explicó que siendo director de la carrera nombró a sus jurados, “empleados suyos”, para que sean parte de sus tribunales. Pero, esta denuncia no pasó de la asamblea estudiantil a otras instancias administrativas o legales.

El pasado 28 de julio, antes de que se realicen las elecciones de la Facultad de Ciencias Sociales, Pomar escribió en su cuenta de Facebook: “No tengo ningún proceso universitario”.

Adjuntó dos resoluciones. La primera de ellas fue emitida por el Honorable Consejo Universitario (HCU) y resuelve: “Archivar la solicitud de inicio de proceso universitario contra el Lic. Édgar Pomar (...) de conformidad al criterio del Departamento de Asesoría Jurídica (...) que señala: ‘al no existir causa o motivo para determinar proceso universitario, se sugiere el archivo de obrados’”.

El segundo documento del 20 de julio fue emitido por la Comisión Universitaria de Procesos que establece: “Revisados los registros se pone en evidencia que Édgar Pomar (...) no tiene sanción ejecutoriada como efecto de proceso universitario”.

Este medio llamó ayer a Édgar Pomar y respondió que no dará declaraciones. “Las notas publicadas por Página Siete se basaron en anónimos y en la entrevista que tuve con María Galindo del pasado miércoles, (por eso) estoy mandando un memorial a Página Siete antes de hacer cualquier declaración”, afirmó.

Luego, Pomar amenazó con un proceso. “La próxima semana estoy enviando (el memorial) porque me difamaron y calumniaron; no sé si irá por el Tribunal de Imprenta o si es un delito penal. Eso mi abogado verá”.

Pomar fue denunciado públicamente por acoso en plena entrevista con radio Deseo. Dos mujeres dieron a conocer irregularidades en las que incurrió el nuevo decano y coincidieron en el argumento de que “es fácil acceder” a él cuando se trata de que “ayude” a estudiantes con su modalidad de titulación. Indicaron que el exdirector y actual decano ofrece su ayuda a las jóvenes para luego invitarlas a salir y acosarlas.

En esa misma entrevista, Pomar negó toda acusación. “Yo nunca he acosado a nadie, yo no soy ningún acosador, nunca he acosado a nadie”, dijo.

Pomar permanecerá tres años en el máximo cargo de la facultad de Ciencias Sociales. La docente lamentó que con su elección las estudiantes tendrán temor de denunciar acoso. “En las denuncias que tengo no hay pruebas, es la palabra de la estudiante contra la del docente. (En estos casos) pregunté si hay testigos, pero en la carrera hay mucho temor y miedo porque se percataron de que la autoridad favorece la impunidad. No sanciona a ningún docente denunciado y suponemos que en el decanato también habrá impunidad”, dijo. Lamentó que las universitarias “no denuncien” porque carecen de pruebas.