Página Siete habló con la nueva presidenta del Concejo Municipal, Daniela Cabrera, para conocer cómo asume ese cargo, pese a la oposición y desconocimiento de la agrupación que la convirtió en una imagen pública. Dijo que Manfred Reyes Villa tomaba las decisiones al interior del legislativo, que no está dispuesta a renunciar y que alista más procesos penales contra personas que la hagan sentir amenazada.

¿Usted participó de la reunión con su bancada el 2 de mayo y planteó la opción de formar parte de la directiva del Concejo Municipal?

Tuvimos varias reuniones con el alcalde (Manfred Reyes Villa) como bancada de Súmate y en esa reunión le pedimos que pueda tomarnos en cuenta a todos los concejales para que podamos ser parte de la directiva, también le mencionamos que creíamos que era bueno un cambio, una renovación.

¿Cuando habló acerca de una renovación propuso que quería ser parte de la directiva?

Planteamos (a Manfred Reyes Villa) que era necesario una renovación y que se pueda tomar en cuenta a todos los concejales.

¿Cuál fue la respuesta?

Todo este tiempo se ha manejado a través de una línea directa desde el criterio del señor alcalde. En ese sentido él tomaba las decisiones.

¿Tuvo alguna reunión previa con Claudia Flores? ¿Hablaron de la intención de formar parte de la directiva?

No. No tuvimos reuniones previas. Simplemente compartíamos el criterio de que los cambios en el Concejo Municipal serían importantes.

¿Tuvieron algún acercamiento con el MAS?

No, para nada. No tuvimos ningún acercamiento ni reunión previa con el MAS. Quiero dejar en claro que nunca he compartido la línea política del MAS, siempre he sido respetuosa de la democracia.

¿Aún es parte de Súmate?

Claro que sí. Soy concejala electa por la agrupación Súmate. Hemos trabajado en el plan de gobierno por cinco años.

¿Por qué no busca consenso para llegar a un acuerdo?

Desde el primer día buscamos las reuniones correspondientes y creemos que la violencia no es el camino para que se pueda realizar una buena gestión para Cochabamba. No entiendo por qué está pasando todo esto, por qué me persiguen, me acosan, por qué generan violencia política, física y psicológica hacia mi persona. No puedo retornar a mi vivienda desde el miércoles (3 de mayo). Gente que está alrededor de mi vivienda la ha panfleteado. Mi familia está muy asustada por todo lo que está pasando.

Lo único que quiero, como mujer joven, es trabajar en el Concejo Municipal dándole frescura, ese cambio saludable.

Toda la crisis e inestabilidad municipal es a causa de su designación. ¿Analizó renunciar como presidenta del Concejo?

No voy a renunciar porque he sido electa en un acto democrático con presencia de los 11 concejales, según la convocatoria que ha sido emanada por la expresidenta (Marilyn Rivera). Ella fue la que me tomó el juramento y me puso la banda. Fui designada con mayoría de votos.

¿Continuará aunque su bancada no la apoye?

Sí. Voy a seguir trabajando. No creo que el partido en general no me apoye, simplemente son algunas personas y autoridades. Tal vez porque no se han cumplido los caprichos de algunos es por lo que me hacen esta persecución, acoso y violencia.

El MAS apoyó su designación. ¿Por qué cree que lo hizo?

La decisión que toman los concejales del MAS, al momento de emitir su voto, es netamente personal.

¿No cree que el MAS buscaba una crisis e ingobernabilidad?

Desconozco los motivos por los cuales los concejales del MAS han emitido su voto. Estamos en democracia.