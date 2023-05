Durante la celebración de la misa de este domingo, el obispo de Pando, Monseñor Eugenio Coter, señaló que la Iglesia Católica ha emprendido un camino de conversión y cambio y que no protegerá a los autores de los hechos de pedofilia.

“Nosotros hemos recibido un espíritu de verdad y entonces sabemos enfrentar todo esto, pero en el mismo tiempo reconocemos que la Iglesia ha emprendido ya un camino de conversión y de cambio, desde ninguna protección a los autores de estos hechos de pedofilia, estoy hablando, ninguna protección de esto”, señaló Coter en su homilía.

Señaló que hacer justicia también es denunciar estos hechos, pero que es necesario reconocer que en las instituciones en los que estos delitos fueron cometidos, también se ha hecho mucho bien.

“Hacer justicia es también denunciar y reconocer que ahí ha habido una historia de pecado y esto nos duele, pero no nos escandaliza en la historia del mundo, lo conocemos bien. Hacer justicia es también reconocer que no es solo una historia de pecado, ha habido también una historia de bien y de positividad en estas instituciones y con esto no es una razón de destruir todo bien y mal”.