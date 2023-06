“El ciudadano tiene dos formas de generar un código QR para el cobro de deudas: ya sea fijando una cifra concreta o no. No hay riesgo desde el punto de vista que te quieran sacar dinero de tu cuenta, el único problema es que el ciudadano expone sus datos personales como el nombre completo”, afirmó.

En caso de no realizar el depósito de 70 bolivianos, los estafadores insisten en que lo haga; en última instancia lo sacan del grupo y dejan de responder. “Para continuar –escriben en un mensaje- debe cumplir con las reglas de la empresa”.

“Esta (estafa por like en Instagram) es una de las que recién se pudo detectar. Efectivamente, si le pone un like le depositamos tres bolivianos y para continuar usted debe proceder a depositar cierta cantidad de dinero y con ello le haremos un depósito mayor. Este tipo de estafas son nuevas, usan números internacionales y están conectados a operadores nacionales. Un operador fuera del país difícilmente podrá acceder a depósitos en bolivianos”, dijo el funcionario.

“Nuestro trabajo del doble salario es que compras algo del centro comercial y éste te lo devuelve más el 30%”, explican. Para que todo sea más creíble, en el mismo grupo otros usuarios supuestamente indican que realizaron el depósito y muestran que habrían recibido un abono de 91 bolivianos en sus cuentas de ahorro. Sin embargo, cuando usted hace el depósito de 70 bolivianos, lo sacan del grupo, ya no le responden más y pierde su dinero.

Hasta ahí todo es ganancia y podría haber conseguido hasta 28 bolivianos. Sin embargo, en el grupo de Telegram le ofrecen subir de categoría y recibir el doble de su “salario” que percibió hasta ese momento. Es decir, por cada like, ganaría hasta seis bolivianos; sin embargo, antes le piden hacer un depósito de 70 bolivianos.

Inmediatamente después le envían un código y le piden contactarse con un usuario de Telegram, quien le pagará su “salario” por el trabajo realizado. Esta segunda persona le hace el depósito a través de un código QR que deberá enviar y lo agrega a un grupo por esta misma plataforma llamado “Comercio Electrónico”. En este espacio la administradora continúa dando las mismas tareas y por cada like se ofrecen tres bolivianos y al término de dos trabajos le depositan seis bolivianos a su cuenta.

Cuando uno acepta la propuesta, le preguntan si usa Instagram y Telegram. Luego inician con las tareas preparadas para el ciudadano. Primero ofrecen 10 bolivianos a cambio de seguir la cuenta de Instagram y darle like a una publicación de una “celebridad”. Cuando se realiza ese paso, se debe enviar la captura de pantalla como comprobante.

El experto informó que Bolivia atraviesa un problema. “Simplemente con la información del carnet de identidad se pueden hacer muchas cosas porque las empresas no tienen los procedimientos de seguridad necesarios. Por ejemplo, hay muchas facilidades para dar de alta una línea telefónica en las tres compañías. Con esa línea (los estafadores) pueden hacer muchas cosas como cometer delitos y dejar que culpen al titular”, dijo. Aseguró que incluso por ese motivo en algunos casos los afectados terminaron en la cárcel por estos problemas.

Un segundo tipo de estafas es el falso intermediario. Las personas están acostumbradas a realizar compras por internet o vía marketplace, pero aparece en juego un intermediario quien se hace pasar por vendedor y ofrece productos que no tiene.

Este estafador contacta al interesado y le insta a realizar el pago al vendedor legalmente interesado y se adelanta a recoger el producto. Cuando la persona que realizó el pago intenta reclamar por su artículo le responden que ya fue retirado y se queda sin nada.

La División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) da la siguiente recomendación a las personas que utilizan plataformas digitales para realizar sus compras: no hacer caso de las promociones sospechosas; no hacer depósitos de dinero antes de la entrega del producto; no enviar documentación personal a extraños; y estar alerta a ciertos códigos que usan los comercializadores de sustancias controladas.

En este caso, la Policía pidió desconfiar de las “grandes ofertas” como el 2x1 o descuentos del 50% o más de aquellas que por la compra vía transferencia regalarán crédito. La segunda es evitar, en lo posible, hacer depósitos de dinero a desconocidos sin antes ver o tener el producto en mano.

También recomendaron no enviar documentos personales como carnet de identidad, pasaporte u otros porque con ellos se pueden abrir cuentas, crear líneas de teléfono y cometer hechos delictivos; y, finalmente, algunas personas utilizan códigos para ofrecer y vender estupefacientes.

En caso de que una persona sufra una estafa, puede presentar la denuncia ante la Policía para que investigue. Además, la División de Cibercrimen realiza indagaciones y detecta hechos ilícitos mediante el ciberpatrullaje.