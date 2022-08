$!Ofrendas humanas: denuncias alimentan la creencia pero no logran dar pruebas

“Es un secreto a voces”, coinciden albañiles y mineros, cuando se les pregunta sobre las ofrendas o pagos humanos a la Pachamama en las construcciones o al Tío de la mina. Pueden describir el ritual, pero ninguno indica haber visto o participado en uno.

Las denuncias de estos casos en el país existen y alimentan la creencia que aflora cada agosto. Pero ninguna aporta con pruebas que den certeza del hecho, en la mayoría ni siquiera se logra sentar una denuncia formal.

“Me han enterrado vivo como a un sullu. Me desperté y me di cuenta que no podía moverme más, estaba enterrado”, afirma Víctor Mita, presunta víctima de una de estas ofrendas.

El lunes pasado, Mita llegó hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto para realizar su denuncia. Cubierto de cemento y tierra, de pies a cabeza, afirmó que lo habían emborrachado para ofrendarlo en una construcción. Olía a alcohol y no podía ordenar bien sus palabras, dos rasgos suficientes para que las autoridades no dieran crédito a su travesía.

Su relato es muy similar a uno que cruzó las fronteras en 2007, cuando un hombre fue encontrado gravemente herido en un cerro de Puerto Acosta. Tenía restos de serpentinas y flores y afirmaba que había sido emborrachado para ser entregado en la construcción de un puente, en la sede de Gobierno. Su denuncia nunca fue comprobada.

La willancha, o muerte de una llama en agradecimiento a la Pachamama, es una práctica viva en los pueblos andinos. Las versiones de supuestos sacrificios humanos en esos ritos se quedaban sólo en el ámbito de los mitos hasta que empezaron a surgir estas denuncias.

En el país hay al menos seis casos como éstos, todos denunciados públicamente, pero sólo uno de ellos logró sentar una denuncia formal. Se trata del caso del niño Jhoel Condori, declarado oficialmente como desaparecido el 14 de septiembre de 2018. Sus padres afirmaron que el pequeño había sido entregado como ofrenda en la mina Cosmipata.