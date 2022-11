ONU Hábitat: Se necesita un censo de calidad para planificar la urbanización

“Es una oportunidad demasiado importante como para errar el tiro”, manifestó el representante de ONU Hábitat Bolivia, Sergio Blanco, sobre la necesidad de contar con un censo oportuno en el país. Advirtió que la información que se obtenga es clave para el proceso urbanización en los últimos años. “Se debe avanzar en el tema más rápido que tarde, pero con garantías de calidad”, dijo.

En entrevista con Página Siete advirtió que Bolivia está en un proceso de urbanización acelerada, en la que empiezan a asomarse a las ciudades los riesgos de la formación de periferias segregadas y empobrecidas. Sostuvo que los primeros efectos ya son visibles en la pérdida de suelos productivos, en la expansión innecesaria de las manchas urbanas y en la dificultad para dotar de servicios básicos.

Desde hace algunos años, distintos niveles de Gobierno, junto a ONU Hábitat, trabajan en estas temáticas. Muchos de los resultados fueron presentados durante el Octubre Urbano, que en Bolivia tuvo más de 50 actividades en todo el país.

“En Bolivia es el quinto año que lo celebramos. Este año lo hacemos de manera más decidida y con la satisfacción de presentar los avances que tuvo el país”, manifestó Blanco.

¿Cuál es la situación de la urbanización en Bolivia?

Bolivia está en ese proceso, en los últimos años, de manera acelerada. Entró en ritmo un poco más tarde que otros países de la región, que ya han alcanzado un 90% a 95% de población urbana.

En Bolivia, el censo de 2012 arrojó que dos de cada tres bolivianos y bolivianas viven en ciudades. La proyección para 2030 es que sean cuatro de cinco.

En 2018, tras participar en la Conferencia del Hábitat 2016, el Gobierno nacional decidió que se necesitaba dotarse de una política nacional para abordar este tema de urbanización.

Tomó la decisión entendiendo que, si bien el país tenía una deuda casi histórica con el mundo rural (por el rezago en desarrollo y los niveles de pobreza), la población que vive en las ciudades requería una mirada a cómo se gestiona ese desarrollo.

Si uno deja que este proceso se dé espontáneamente, se genera una serie de dificultades que luego son mucho más difíciles de resolver. Conocemos casos de países vecinos donde hay villas miseria, pueblos nuevos, situaciones de segregación espacial y de pobreza crónica en áreas urbanas.

Pero también es parte de la necesidad de aportar una mirada complementaria a las políticas sectoriales y que permita entender el desarrollo territorial de manera integral.

Siempre comparo los territorios con un reloj, suena un poco infantil, pero es lo cierto. En un reloj usted puede tener todos los engranajes y piezas, pero, si no están bien ubicadas y bien estructurados, ese reloj no camina. Un poco de eso pasa con las políticas sectoriales de los territorios y ciudades. Lo observamos sin darnos cuenta: en las congestiones vehiculares, en las dificultades para sacar adelante algunas actividades, etc.

La Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades (Pndic), como se denominó en Bolivia, pretende aportar esa mirada estratégica institucional y financiera. Busca que en los gobiernos municipales, responsables de la gestión de las ciudades, puedan asumir de mejor manera ese rol.

En Bolivia hay un escenario muy difícil para la gobernanza y coordinación entre niveles de Estado, ¿cuánto afecta a esta mirada integral?

Sí y hay desafíos muy grandes. Pero también hay avances y es importante destacarlo. Lo primero es que ya hay una Pndic elaborada en un proceso muy amplio, participativo y plural. Se hizo en todos los departamentos del país, lo que garantiza su legitimidad y validez. Además, está incorporada en el PDS 2025, lo que significa un compromiso del Estado. Está en vías de aprobación legal, un proceso que lleva tiempo.

El Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo están trabajando en la implementación. También hemos trabajado con algunos ministerios que inciden en las áreas urbanas, para que estas políticas sectoriales tengan un mejor anclaje con lo que ocurre en los territorios.

Lo mismo ocurre con las alcaldías porque el que dirige un poco ese ordenamiento territorial y urbano es el municipio.

Por supuesto que todavía hay retos, como la necesidad de aprobar la Pndic lo más pronto posible y armar todo el entramado institucional que permitirá la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno.

A nivel local hay una veintena de municipios que han elaborado sus agendas urbanas locales. Ya están marcando el horizonte hacia dónde quieren crecer. Algunos ya lo han hecho, han articulado estas agenda con su PTDI y POA y ahora están avanzando en operacionalizar esa visión de desarrollo.

Otros están trabajando en sus planes de ordenamiento territorial, están reforzando sus temas de catastro o los temas normativos, financieros, de equipamiento y de servicios. Va tomando forma progresivamente.